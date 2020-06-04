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Пополнение: У Путина новый двойник, круглоголовый

Двойники Владимира Путина.

В очередной раз нацлидер России Путин дал повод подозревать, что у него есть двойники. В один и то же день к россиянам обратились разные Путины.

Отличие во внешности российского президента в разное время одного дня заметил украинский блогер Алексей Голобуцкий, сообщив об этом на своей странице в Facebook он опубликовал два снимка для сравнения.

На одном, сделанном 1 июня в 15:15 во время поздравления многодетных семей, форма головы Путина овальная. На втором, сделанном в тот же день в 18:30, она более округлая.

Двойники Владимира Путина.

«1 июня в кремлевском бункере был насыщенный день – пришлось, судя по всему, выпускать на вахту целых двух Путиных: днем приветствовал многодетных родителей яйцеголовый, а вечером с их ЦИК говорил более круглоголовый и криворотый», – написал Голобуцкий.

1 червня в кремлівському бункері був насичений день – довелось, судячи з усього, випускати на вахту цілих двох Путіних:…

Geplaatst door Алексей Голобуцкий op Dinsdag 2 juni 2020

Напомним, что решая свои собственные популистские задачи Трамп стремится получить поддержку внутри «Большой семерки». Из-за различия позиций ему понадобился Путин.

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Источник POLITua

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