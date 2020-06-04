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Полиция проводит обыски в университете Шевченко

Главный корпус Киевского национального университета им. Шевченко.

Полиция проводит обыски в красном корпусе университета Шевченко по делу о получении взятки. Подробности правоохранители обещают сообщить позже.

Сотрудники полиции проводят обыск в главном корпусе Киевского национального университета им. Шевченко, на юридическом факультете по фактам получения взятки, сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Оксану Блищик.

«Главное следственное управление Нацполиции совместно с СБУ проводит следственные действия на юридическом факультете университета в рамках уголовного производства, которое расследуется по статье 368 УК (принятия предложения, обещания или получение неправомерной выгоды)», – рассказала Блищик.

Она добавила, что подробнее в полиции по этому поводу смогут предоставить комментарий после завершения следственных действий.

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Напомним, что глава МВД Аваков выступил в свое оправдание из-за событий в Каргалыке. Он подчеркивает, что реакция МВД – «свидетельство оздоровления системы».

Источник Укринформ

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