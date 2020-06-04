Украина готова идти на компромиссы в вопросе возврата под свой контроль временно оккупированных территорий. В частности, Крым и Донбасс могут получить особый статус, однако без права накладывать вето на все общенациональные решения.

Об этом в интервью DW заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что власти готовы обсудить вопрос особого статуса для этих территорий и напомнил, что с рядом подобных инициатив Украина уже выступала в переговорном процессе трехсторонней контактной группы в Минске.

“Мы предлагаем России очень простое решение, чтобы мы никогда не пересекли нашу “красную линию” – суверенный контроль над границей. Вместо этого мы готовы вести переговоры об особом статусе этих регионов в рамках Украины, но без права накладывать вето на любые общенациональные решения”, – пояснил Кулеба.

При этом министр особо отметил, что Украина ни при каких обстоятельствах не откажется от суверенного контроля над Донбассом или Крымом. Эти территории в любом случае будут деоккупированы и реинтегрированы в Украину.

Как ранее сообщал politua: