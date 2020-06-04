Украина готова обсудить особый статус Донбасса и Крыма: Дмитрий Кулеба
Временно оккупированные территории могут получить особый статус, но только являясь частью суверенной Украины.
Украина готова идти на компромиссы в вопросе возврата под свой контроль временно оккупированных территорий. В частности, Крым и Донбасс могут получить особый статус, однако без права накладывать вето на все общенациональные решения.
Об этом в интервью DW заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что власти готовы обсудить вопрос особого статуса для этих территорий и напомнил, что с рядом подобных инициатив Украина уже выступала в переговорном процессе трехсторонней контактной группы в Минске.
“Мы предлагаем России очень простое решение, чтобы мы никогда не пересекли нашу “красную линию” – суверенный контроль над границей. Вместо этого мы готовы вести переговоры об особом статусе этих регионов в рамках Украины, но без права накладывать вето на любые общенациональные решения”, – пояснил Кулеба.
При этом министр особо отметил, что Украина ни при каких обстоятельствах не откажется от суверенного контроля над Донбассом или Крымом. Эти территории в любом случае будут деоккупированы и реинтегрированы в Украину.
Как ранее сообщал politua:
- В так называемом “ЛНР” лишили украинский язык статуса государственного.
- Глава делегации России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов обвинил украинскую делегацию в срыве переговоров.