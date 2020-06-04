Аваков оправдывается за события в Каргалыке

Глава МВД Аваков выступил в свое оправдание из-за событий в Каргалыке. Он подчеркивает, что реакция МВД – «свидетельство оздоровления системы».

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что случаи пыток и бесчеловечного обращения существуют в полиции любой страны мира, важно их не скрывать и наказать виновных. Такое заявление Аваков сделал выступая на состоявшемся 4 июня координационном совещании руководителей правоохранительных органов под председательством генпрокурора Ирины Венедиктовой, сообщает пресс-служба МВД.

«Сегодня одним из самых резонансных есть позорный случай в Кагарлицком отделе полиции. Отдельными политиками и в СМИ, к сожалению, проводятся параллели с событиями во Врадиевке в 2013 году. По характеру событие почти идентичны», – заявил Аваков.

«Однако, принципиально вполне отличная реакция со стороны Национальной полиции. «Врадиевку» пытались скрыть. Мы не скрывали ничего. Двух негодяев немедленно задержали, а в город происшествия была вызвана следственная группа ГБР», – подчеркнул он.

Аваков нашел в реакции МВД, на случившийся в Каргалыке полицейский произвол, признаки «оздоровления правоохранительной системы».

«К сожалению, случаи пыток и бесчеловечного обращения существуют в полиции любой страны мира. Однако, признаком здоровья системы является реагирование на такие случаи, принятие мер для наказания виновных в полной мере закона», – отмечает Аваков.

По словам министра МВД, штат Кагарлицкого отдела полиции расформировали, 60 полицейских вывели за штат. Возможность их дальнейшей службы решит кадровая комиссия Нацполиции.

Напомним, что в Верховной Раде Украины депутаты фракция «Голос» инициировали сбор подписей за отставку главы МВД Авакова. Отставку требуют из-за событий в Каргалыке.