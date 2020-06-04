Проект «Стены» Яценюка не завершен даже наполовину

Госпогранслужба дала оценку завершенности проекта работ по укреплению обороны границы с Россией. Пограничники жалуются на снижение финансирования.

Госпогранслужба по состоянию на конец мая 2020 года завершила работы по реализации проекта «Стена» на границе между Украиной и РФ на 40%, говорится в ответах пограничников на запросы аналитиков экспертной организации «StateWatch».

Финансирование проекта «Стена» осуществляется согласно бюджетной программе «Мероприятия по инженерно-техническому обустройству границы» Государственной пограничной службы. Это ведомство подконтрольно МВД, которое возглавляет Арсен Аваков.

«Программой предусмотрено выделение 400 млн грн в 2020 году, из которых по состоянию на 1 июня было потрачено 53 млн грн.», – говорится в сообщении.

«Проект «Стена» строится с 2015 года как комплекс защиты от агрессии Российской Федерации. За 5 лет на реализацию проекта потратили 1,7 млрд грн», – добавляет госпогранслужба.

Предполагалось, что проект будет завершен в 2018 году, однако позже его перенесли на 2021 год.

По состоянию на сейчас в Госпогранслужбе заявляют, что в связи с уменьшением финансирования и ростом стоимости работ существует потребность в переносе сроков реализации проекта и завершить его в 2025 году. Проект соответствующего распоряжения уже был подан на рассмотрение Кабинета Министров.