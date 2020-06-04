Верховная Рада приняла соответствующий законопроект за основу. Он должен внести изменения в закон о ЦИК и Уголовный кодекс Украины.

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №3485. Этот документ предлагает прописать на законодательном уровне само понятие подкупа избирателей, а также усилить ответственность за сувениры и продуктовые наборы от кандидатов.

За законопроект проголосовали 292 народных депутата. При этом, по словам замглавы фракции “Слуга народа” Александра Корниенко, этот документ является компромиссным вариантом.

“Осмысливается вообще вопрос подкупа. Добавляется формулировка: “продуктовые наборы”, “алкогольные напитки”, добавляется понятие “сувенирной продукции”, чего не было до этого. Например, USB-флешки, так и написано в законе… Мы расширяем возможности реагирования правоохранителей на подкуп избирателей”, – пояснил Корниенко, уточнив, что соответствующие изменения планируется внести в закон о ЦИК и Уголовный кодекс Украины.

Заседание Рады: онлайн-трансляция

Как ранее сообщал politua:

Верховная Рада Украины сменила двух министров: посты заняли новоиспеченный министр культуры и спорта, а также вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

В Киеве перед местными выборами планируют провести праймериз.