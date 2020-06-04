Zoom планирует сотрудничать с ФБР

Компания Zoom собирается сделать платными все защищенные звонки и конференции.

Основатель американской компании Zoom Video Communications Эрик Юань заявил о намерениях сервиса начать сотрудничать с ФБР. С этой целью звонки, защищенные сквозным шифрованием трафика, планируют сделать платными.

Как сообщает The Guardian, это заявление вызвало возмущение среди ряда экспертов по вопросам информационной безопасности.

“Базовая безопасность не должна быть премиальной функцией, доступной только богатым людям и крупным корпорациям”, – заявил заместитель директора группы по защите цифровых прав “Борьба за будущее” Эван Грир.

При этом основатель Zoom заверил, что единственная цель такого решения: вопросы безопасности. Он также подчеркнул, что компания уже предлагает базовое шифрование для пользователей всех уровней и добавил, что Zoom ведет активный мониторинг всех онлайн-конференций.

“Мы наверное не будем предоставлять сервис сквозного шифрования трафика бесплатным пользователям. Мы хотим сотрудничать с ФБР и местными правоохранительными органами, если кто-то использует Zoom для плохих целей”, – подчеркнул Юань.

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