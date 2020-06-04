В полтора раза снизились нарушения скоростного режима

Первые трое суток работы системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения показываю прогресс в их снижении. Количество снизилось в полтора раза.

После трех суток пошедших со времени ввели в эксплуатацию систему видеонаблюдения и фиксации нарушений правил дорожного движения в Украине заметен прогресс в снижение количества нарушений. Фактически за трое суток количество нарушений снизилось в полтора раза, пишет на своей Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

«За три дня работы системы автоматической фиксации превышений скорости мы имеем стабильное снижение количества нарушений», – пишет замминистра.

Геращенко приводит в качестве доказательства статистику зафиксированных течение трех суток нарушений правил дорожного движения.

▪ 01.06.2020 зафиксировано – 57880;

▪ 02.06.2020 зафиксировано – 44319;

▪ 03.06.2020 зафиксировано – 37211.

При этом никто из водителей нарушивших правила дорожного движения еще не получил уведомления о штрафе. Рассылка уведомлений началась только вчера днем.

«И это притом, что еще никто не получил письмо о правонарушении, так как первая партия была передана «Укрпочте» только вчера днем», – отмечает Геращенко.

Дисциплинированные водители могут не дожидаться письма уведомления о штрафе, а зарегистрироваться по номеру своего авто на указанном информационном ресурсе Министерства внутренних дел и проверить наличие штрафа.

Кроме того водители могут подписаться на Telegram-канал или скачать приложение для смартфона и получать уведомление всего через несколько минут после факта превышения скорости ими на дороге.

«Ездите аккуратно, не нарушайте скоростной режим, уважайте права других участников движения и Вам не надо будет тратить деньги на штрафы!», – призывает Геращенко.

Новости с украинских дорог. За три дня работы системы автоматической фиксации превышений скорости мы имеем стабильное… Geplaatst door Антон Геращенко op Woensdag 3 juni 2020

Ранее сообщалось, что начало работы системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах Украины привела к резкому снижению числа нарушений уже за первые сутки.

Кроме того, в Украине был зафиксирован антирекорд превышения скорости.