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Верховная Рада Украины сменила двух министров

"Слово і Діло"

Верховная Рада Украины на заседании 4 июня рассмотрела вопрос назначения новых членов Кабинета министров.

Решением парламента Вадим Пристайко был уволен с поста вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Его должность заняла гендиректор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Министром культуры и информационной политики стал народный депутат от фракции “Слуга народа” Александр Ткаченко. Сразу же после назначения его досрочно лишили депутатских полномочий. Напомним, что этот пост оставался вакантным с марта 2020 года, когда вместе с предыдущим правительством был уволен Владимир Бородянский.

Заседание Рады: онлайн-трансляция

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