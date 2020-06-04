По состоянию на утро 4 июня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе российские террористы понесли потери. По данным украинской разведки, ранен, как минимум, один оккупант.

Об этом в ежедневной фронтовой сводке сообщил пресс-центр штаба ООС. Там уточнили, что ни один военнослужащий Вооруженных Сил Украины не был ранен, несмотря на то, что террористы в течение суток четыре раза нарушили режим прекращения огня.

В районе села Широкино, Донецкой области, противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем, а по украинским позициям вблизи Богдановки стреляли из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” террористы дважды обстреляли украинских военных рядом с Павлополем. При этом противник использовал легкую бронетехнику, крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы.

В штабе ООС подчеркнули: “подразделения Объединенных сил продолжают контролировать противника на линии столкновения, придерживаясь условий прекращения огня и готовы реагировать на возможные угрозы с любых направлений”.

Как ранее сообщало politua, российская армия проводит учения в Крыму, тренируясь захватывать украинские аэродромы.