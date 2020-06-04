В Украине заметен прогресс лечения коронавируса

В Украине за последние сутки подтвердили 588 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом выздоровели 602 человека, умерли – 12.

В Украине за 3 июня подтвердили самое большое за все время эпидемии суточное количество заболевших коронавирусом – 588 новых случаев, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Общее количество заболевших составило 25 410, из них умерли 748 человек (12 за сутки), а выздоровели – 11 040 (602 за сутки).

Предыдущий антирекорд по суточной заболеваемости в Украине был 23 апреля – 587.

Всего по регионам украины подтверждены следующие случаи заражения коронавирусом:

Инфографика по заражению коронавирусом в Украине на 4 июня 2020 года Инфографика по заражению коронавирусом в Украине на 4 июня 2020 года Инфографика по заражению коронавирусом в Украине на 3 июня 2020 года Инфографика по заражению коронавирусом в Украине на 3 июня 2020 года Пред 1 из 4 След

• Винницкая область – 1077 (677 выздоровели);

• Волынская область – 986 (294 выздоровели);

• Днепропетровская область – 957 (349 выздоровели);

• Донецкая область – 174 (109 выздоровели);

• Житомирская область – 833 (474 ​​выздоровели);

• Закарпатская область – 1257 (524 выздоровели);

• Запорожская область – 469 (269 выздоровели);

• Ивано-Франковская область – 1491 (887 выздоровели);

• Киев – 3210 (849 выздоровели);

• Киевская область – 1673 (472 выздоровели);

• Кировоградская область – 526 (409 выздоровели);

• Луганская область – 51 (41 выздоровел);

• Львовская область – 1915 (490 выздоровели);

• Николаевская область – 295 (182 выздоровели);

• Одесская область – 933 (290 выздоровели);

• Полтавская область – 272 (253 выздоровели);

• Ровенская область – 1905 (1019 выздоровели);

• Сумская область – 177 (147 выздоровели);

• Тернопольская область – 1220 (958 выздоровели);

• Харьковская область – 1166 (471 выздоровел);

• Херсонская область – 179 (161 выздоровел);

• Хмельницкая область – 497 (276 выздоровели);

• Черкасская область – 429 (327 выздоровели);

• Черновицкая область – 3481 (1051 выздоровел);

• Черниговская область – 238 (63 выздоровели).

При этом в трех областях – Николаевской, Полтавской и Херсонской – за 3 июня не обнаружили ни одного нового заболевшего.

Самое большое количество новых случаев было подтверждено во Львовской области (85) и Киеве (77).

⚡️МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 25411 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За даними ЦГЗ, на 4 червня… Geplaatst door Міністерство охорони здоров'я України op Woensdag 3 juni 2020

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Общее количество заболевших коронавирусом в мире превысило 6,5 млн. Умерли 386 000 человек, выздоровели – 2,8 млн.