Украина призывает создать зону безопасности на Донбассе

Украина призвала ОБСЕ создать зону безопасности по обе стороны границы на Донбассе. Восстановление контроля над границей – ключевой элемент урегулирования.

Украина предложила создать рабочую подгруппу в Трехсторонний контактной группе по вопросам границы, а также призвала к созданию предусмотренной Минским протоколом зоны безопасности в приграничных районах Украины и Российской Федерации с мониторингом и верификацией со стороны ОБСЕ, передает агентство «Укринформ».

О необходимости создания зон безопасности вдоль границы на Донбассе заявил во время онлайн-заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ в среду, 3 июня, заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

«Восстановление контроля над границей остается ключевым элементом процесса урегулирования конфликта. Создание зоны безопасности в приграничных районах обоих государств с постоянным мониторингом и верификацией со стороны ОБСЕ на границе, как это предусмотрено Минским протоколом, было бы шагом в правильном направлении», – цитирует Лоссовского.

Украинский дипломат акцентировал на необходимости выполнения результатов «нормандского саммита» в Париже, которые Россия продолжает игнорировать.

Он заявил, что Украина придерживается принципа «сначала – безопасность» в мирном урегулировании, выступает за разработку нового режима всеобъемлющего прекращения огня и призывает Россию к конструктивным переговорам в рамках ТКГ по этому поводу.

Кроме того, Украина готова к обсуждению компромиссов в рамках ТКГ по пакетному решению, которое касается трех новых участков разведения сил и средств на Донбассе.

Как сообщает агентство «Укринформ», ранее в своем интервью вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что вопрос Консультативного совета по Донбассу уже является нецелесообразным.

По словам Резникова, говорить о возможном создании Консультативного совета уже неактуально.

«Нет ответа от немецкой стороны, от французской, от ОБСЕ. Поэтому этот вопрос уже является нецелесообразным. Забыли и идем дальше», – заявил вице-премьер.

В то же время, почти завершились консультации и собеседования с кандидатами, которых планируют привлечь в украинскую делегацию в ТКГ в качестве представителей ОРДЛО.

«Может 8, может 16 (быть участников). В зависимости от повестки дня. У нас 4 рабочих группы. Вопрос не в количестве, а в качестве», – отметил Резников.

Также вице-премьер прокомментировал возможность возобновления консультаций со странами-подписантами Будапештского меморандума.

Резников сообщил, что во время встречи с немецкими коллегами такая возможность действительно обсуждалась.

«Мы в Берлине много чего озвучивали. Впрочем, Германия не является участником этого меморандума, поэтому это не совсем та площадка. Но мы во время консультаций с немецкими коллегами проговаривали потенциальное партнерство с США, Великобританией и другими странами цивилизованного мира…», – отметил Резников.

«Позиция России, которая совершила акт вооруженной агрессии против Украины, понятная. Я же говорю о необходимости начала консультаций с нашими союзниками», – резюмировал вице-премьер.

Напомним, что Резников считает маловероятной угрозу продвижения российских войск вглубь Украины. Он акцентирует внимание на глобальных вызовах безопасности.