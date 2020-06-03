МВФ выдвигает Украине новые требования

Шмыгаль назвал новые «маяки» МВФ для Украины. Фонд требует рыночные цены на газ и сохранение принципа «деньги ходят за пациентом».

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду назвал новые «маяки» для Украины, выполнение которых необходимо для сотрудничества по новой программе stand-by. Видеотрансляция заседания опубликована пресс-службой Кабмина.

«Для меня принципиально развеять мифы вокруг меморандума МВФ, которые начали распространять сторонники политических спекуляций», – сказал он членам правительства.

По словам в число требований МВФ входят:

• прозрачность работы государственных банков и государственных предприятий;

• усиление корпоративного управления госпредприятия;

• усиление и независимость Антимонопольного комитета;

• реформа таможни и налоговой;

• сохранение принципа «деньги ходят за пациентом»;

• приведение цены на газ для населения до рыночного уровня (Шмыгаль считает, что в краткосрочной перспективе это приведет к их снижению).

«Это вещи, которые Украина должна делать хоть с МВФ, хоть без МВФ. Это нам необходимо, это движение к лучшей жизни и успешной стране», – сказал премьер.

Напомним, что предыдущая программа stand-by (SBA) для Украины была принята МВФ в декабре 2018 года. Украина получила по нему один транш в размере $1,4 млрд.

Новая программа на $5 млрд, как ожидается, будет утверждена в ближайшие дни.