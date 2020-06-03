Полиция начала рассылку уведомлений о штрафах

Полиция отправила первые «письма счастья» за превышение скорости. Нарушители правил дорожного движения могут оплатить штрафы при помощи смартфона.

Патрульная полиция в среду отправила первые «письма счастья» за превышение скорости, которые попались на камеры автоматической видеофиксации. Их разослали по адресам регистрации владельцев автомобилей, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Также о факте фиксации нарушения можно узнать в электронном кабинете водителя на сайтах МВД или Главного сервисного центра.

Кроме того, запущено мобильное приложение «Штрафы ПДД» для Android (версия для iOS еще разрабатывается), где можно оплатить уже вынесенные штрафы и оперативно получать уведомления о новы постановлениях или изменение их статуса.

МВД считает, что это приложение будет полезно тем водителям, которые постоянно пользуются автомобилем, но не являются его владельцем. Оно позволяет любому пользователю, который оформил подписку, получать штрафы для этого транспортного средства.

Еще разработали телеграм-бот @ShtrafyPDRbot, где тоже можно оформить подписку на автомобили и платить штрафы с использованием банковской карты.

Напомним, что с 1 июня в Украине запустили автоматическую фиксацию нарушений правил дорожного движения. Пока что работают только 50 камер в Киеве и на трассах возле столицы, они ловят тех, кто превышает скорость. Другие нарушения ПДД пока не фиксируются.