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Рада уволит из Кабмина вице-премьера Пристайко

Вадим Пристайко.

Рада готовится уволить Пристайко и назначить на его место Стефанишин. Кроме того министром культуры должен стать Ткаченко.

Кабинет министров в среду зарегистрировал в Верховной Раде проекты постановлений о назначении новых министров экологи, культуры, а также нового вице-премьер-министра вопросам европейской и евроатлантической интеграции, передает издание «Левый Берег».

Вице-премьером по евроатлантической интеграции может стать Ольга Стефанишина, гендиректор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции. Нынешний вице-премьер Вадим Пристайко при этом будет уволен.

Кроме того, министром культуры и информационной политики предлагается назначить народного депутата Александра Ткаченко.

Кандидатом на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов стал Роман Абрамовский, который сейчас является заместителем министра в Минэкоэнерго.

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Напомним, что должность министра культуры была вакантной с марта, когда был уволен предыдущий состав правительства.

Должность министра экологии новая, она создана в связи с разделением Миниэкоэнерго.

Источник Левый Берег

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