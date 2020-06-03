В Украине зафиксирован антирекорд скорости на дороге

Антирекорд по нарушению скоростного режима, который был зафиксирован автоматической системой фиксации нарушений правил дорожного движения, установил автомобиль Porsche Cayenne, водитель которого двигался по трассе Киев – Харьков, сообщил на своей странице в Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Водитель автомобиля Porsche Cayenne с госномером ВІ 7770** в 12:20 двигался по трассе Киев – Харьков со скоростью 210 км/ч (разрешенная скорость 110 км/ч).

Отметим, что в случае превышения скорости более чем на 50 км/ч штраф составляет 510 грн.

«Заслуженный штраф в 510 гривен будет направлен владельцу этого авто по месту регистрации в город Полтаву. А может быть и не один», – пишет замминистра.

Как известно, стоимость автомобиля Porsche Cayenne у дилера в Украине стартует от 2,5 миллионов гривен.

Кроме того известно о водителе Mersedes S class, который 1 июня в 11:47 двигался на трассе Киев – Чоп со скоростью 208 километров в час (разрешенная скорость 80 км/ч). Тогда Геращенко предположил, что «штраф заставит его задуматься и больше не ездить с такой дикой скоростью по дорогам общего пользования».

Геращенко также сообщил, что 2 июня был замечен еще один антирекорд – «это 11 нарушений за день совершенный одним и тем же водителем на автомобиле с номером ХХ7799ХХ».

Позже замминистра опубликовал список «потенциальных убийц на дороге. Тех водителей, кто 2 июня позволил себе ездить со скоростью больше 170 и более километров в час».

Антирекордсменом сегодняшнего дня стал Porsche Cayenne, водитель которого, культивируя величие автопроизводителей,… Geplaatst door Антон Геращенко op Dinsdag 2 juni 2020

Напомним, что за первые сутки работы система видеофиксации снизилось число нарушений правил дорожного движения в Украине.