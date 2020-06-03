ФотоНовости

В Украине зафиксирован антирекорд скорости на дороге

Рекорд скорости зафиксировала система автофиксации нарушений правил дорожного движения. Нарушитель заплатит большой штраф за свое «достижение».

Антирекорд по нарушению скоростного режима, который был зафиксирован автоматической системой фиксации нарушений правил дорожного движения, установил автомобиль Porsche Cayenne, водитель которого двигался по трассе Киев – Харьков, сообщил на своей странице в Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Водитель автомобиля Porsche Cayenne с госномером ВІ 7770** в 12:20 двигался по трассе Киев – Харьков со скоростью 210 км/ч (разрешенная скорость 110 км/ч).

Отметим, что в случае превышения скорости более чем на 50 км/ч штраф составляет 510 грн.

«Заслуженный штраф в 510 гривен будет направлен владельцу этого авто по месту регистрации в город Полтаву. А может быть и не один», – пишет замминистра.

Фотография машины «рекордсмена», заработавшего штраф за нарушение правил дорожного движения.

Как известно, стоимость автомобиля Porsche Cayenne у дилера в Украине стартует от 2,5 миллионов гривен.

Кроме того известно о водителе Mersedes S class, который 1 июня в 11:47 двигался на трассе Киев – Чоп со скоростью 208 километров в час (разрешенная скорость 80 км/ч). Тогда Геращенко предположил, что «штраф заставит его задуматься и больше не ездить с такой дикой скоростью по дорогам общего пользования».

Читайте также  Список требований Путина к Украине: чего хочет агрессор

Геращенко также сообщил, что 2 июня был замечен еще один антирекорд – «это 11 нарушений за день совершенный одним и тем же водителем на автомобиле с номером ХХ7799ХХ».

Позже замминистра опубликовал список «потенциальных убийц на дороге. Тех водителей, кто 2 июня позволил себе ездить со скоростью больше 170 и более километров в час».

Антирекордсменом сегодняшнего дня стал Porsche Cayenne, водитель которого, культивируя величие автопроизводителей,…

Geplaatst door Антон Геращенко op Dinsdag 2 juni 2020

Напомним, что за первые сутки работы система видеофиксации снизилось число нарушений правил дорожного движения в Украине.

Источник POLITua

Тоже интересно
Новости

Зеленский больше не может назначать главу ГБР

Новости

В Верховной Раде требуют отставки Авакова

Новости

Резников не видит угрозы для Украины от армии России

Новости

Душегубы: Мукачевская полиция довела до самоубийства

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Зеленский больше не может назначать главу ГБР

В Верховной Раде требуют отставки Авакова

Резников не видит угрозы для Украины от армии России

1 из 1 769