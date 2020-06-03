«Газпром» оспаривает снижение цена газа для Польши

«Газпром» обжаловал в Стокгольмском суде снижение цены газа для Польши. Польская «PGNiG» выиграла у российского «Газпрома» суд на $1,5 млрд.

Российский газовый монополист «Газпром» обжаловал в Стокгольмском апелляционном суде решение арбитражного трибунала Торговой палаты Стокгольма о снижении цены на газ для Польши, сообщила польская нефтегазовая государственная компания «PGNiG».

Об апелляционном иске польская сторона узнала из уведомления, поступившего от стокгольмского суда.

«Содержание иска компании неизвестно и он еще не был официально передан «PGNiG», – говорится в сообщении.

В польской компании считают, что нет никаких оснований требовать отмены окончательного решения стокгольмского арбитража от 30 марта 2020 года.

Напомним, польская «PGNiG» выиграла у российского «Газпрома» суд на $1,5 млрд. Суд принял решение пересмотреть ценовую формулу на поставку газа по газопроводу «Ямал-Европа» ретроактивно с ноября 2014 года.