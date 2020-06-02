В Верховной Раде требуют отставки Авакова

В Верховной Раде Украины депутаты фракция «Голос» инициировали сбор подписей за отставку главы МВД Авакова. Отставку требуют из-за событий в Каргалыке.

В Верховной Раде начали собирать подписи за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Сбор инициировала фракция «Голос». За отставку Авакова на данный момент собрали всего 47 подписей, сообщили «Левому Берегу» во фракции «Голос».

Для регистрации проекта постановления необходимо минимум 150 подписей народных депутатов.

Подписи в полном составе поставила фракция «Голос». Также подписи поставили депутаты «Слуга народа»: Егор Чернев, Игорь Васылив, Елизавета Богуцкая, Евгений Шевченко, Виктория Подгорная, Анна Бондарь, Евгений Брагар, Алексей Жмеренецкий.

Инициирование отставки связано с событиями в Кагарлыке, где два полицейских подозреваются в пытках и изнасиловании женщины, которая проходила как свидетель в деле о краже. Кагарлыцкое отделение полиции было расформировано.

Кроме этого, задержанные полицейские применили физическую силу в отношении мужчины, который у это время находился в помещении отделения полиции. По версии следствия, угрожая потерпевшему изнасилованием, правоохранители ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой. В результате потерпевший получил переломы ребер и носа.

Напомним, что были задержали за изнасилование двое полицейских из Кагарлыка. Подразделение расформировали, а сотрудников отправили на переаттестацию.

Голосеевский райсуд Киева арестовал обоих полицейских, Сергея Сулиму и Николая Кузива, без права на залог.

Ранее в МВД сообщали, что не видят оснований для отставки министра Арсена Авакова из-за событий в Кагарлыке.