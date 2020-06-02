Резников не видит угрозы для Украины от армии России

Широкомасштабная война с Россией сейчас маловероятна, так как Украина укрепила армию, считает министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Он заявил об этом в эфире программы «Свобода слова» на «ICTV».

«Продвижение российских войск глубже в территорию Украины я уже не вижу как угрозу, потому что 350 000 украинских военных прошли испытание на восточном фронте. Это серьезный потенциал, которым не владеют сегодня и многие европейские страны», – заявил Резников.

«Поэтому я думаю, что широкомасштабной войны на сегодняшний день быть не может. Тем более в условиях экономического кризиса и коронавирусной пандемии. Да, вызов есть, но мы с этим вызовом живем шесть лет…», – подчеркнул он.

В то же время, Резников считает, что война идет не на Востоке Украины. Военные, по его мнению, – развернулись на востоке Европы и несут угрозу глобально безопасности.

«На самом деле война происходит не на востоке Украины, война происходит на востоке Европы. Поэтому мы и призываем, и приглашаем наших западных партнеров: давайте пересмотрим Будапештский меморандум, дадим ему оценку. Откровенную, честную, глядя друг другу в глаза. И будем думать, что делать дальше», – отметил Резников.

2 июня Алексей Резников вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, главой Офиса президента Андреем Ермаком и другими высокопоставленными чиновниками прибыли в Германию, где будут обсуждать и ситуацию на Донбассе, и инициативы по деоккупации Крыма.

Будапештский меморандум – международно-правовой акт, согласно которому Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия как государство, не обладающее таким вооружением. Взамен Россия, Великобритания и США стали гарантами независимости и территориальной целостности Украины.

В конце прошлого года президент Владимир Зеленский заявил, что мечтает о новом глобальном соглашении, которое гарантировало б Украине и другим государствам безопасность.

Напомним, что глава МИД Украины Кулеба ответил на требования России о поставках воды в Крым. Он говорит, что «ситуация там более чем критическая», но Украина не будет помогать агрессору.