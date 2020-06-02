Душегубы: Мукачевская полиция довела до самоубийства

Житель Мукачево совершил самоубийство в прямом эфире, обвинив в этом полицию. Прокуратура открыла дело по статье «Доведение до самоубийства».

Прокуратура Закарпатской области открыла уголовное производство по факту самоубийства 28-летнего жителя Мукачево, который повесился в прямом эфире на Facebook, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении прокуратуры говорится, что это происшествие будут расследовать по ч.1 ст.120 Уголовного кодекса – доведение до самоубийства.

Пресс-служба полиции сообщила, что соседи заявили о смерти мужчины около 19:00.

Следователи установили, что мужчина покончил жизнь самоубийством путем повешения. Процесс самоубийства он запечатлел на видео в социальной сети.

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«Мужчина на видео жалуется на действия полицейских и в дальнейшем кончает жизнь самоубийством. Мотивы и обстоятельства, которые побудили потерпевшего к такому поступку, будут устанавливаться в рамках уголовного производства», – сказано в сообщении прокуратуры.

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Как пишет местное издание «Мукачево.NET», во время прямого эфира в Facebook мужчина обвинил правоохранителей, которые якобы его до этого довели, надел на шею петлю и совершил самоубийство, через несколько секунд трансляция остановилась.

«Я проклинаю … в особенности му***ов Мукачевского отдела, которые … мне жизни не дают», – говорит мужчина на видео перед самоубийством.

Следствие поручили Государственному бюро расследований.