Душегубы: Мукачевская полиция довела до самоубийства
Житель Мукачево совершил самоубийство в прямом эфире, обвинив в этом полицию. Прокуратура открыла дело по статье «Доведение до самоубийства».
Прокуратура Закарпатской области открыла уголовное производство по факту самоубийства 28-летнего жителя Мукачево, который повесился в прямом эфире на Facebook, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении прокуратуры говорится, что это происшествие будут расследовать по ч.1 ст.120 Уголовного кодекса – доведение до самоубийства.
Пресс-служба полиции сообщила, что соседи заявили о смерти мужчины около 19:00.
Следователи установили, что мужчина покончил жизнь самоубийством путем повешения. Процесс самоубийства он запечатлел на видео в социальной сети.
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Geplaatst door Поліція Закарпатської області op Maandag 1 juni 2020
«Мужчина на видео жалуется на действия полицейских и в дальнейшем кончает жизнь самоубийством. Мотивы и обстоятельства, которые побудили потерпевшего к такому поступку, будут устанавливаться в рамках уголовного производства», – сказано в сообщении прокуратуры.
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Geplaatst door Прокуратура Закарпатської області op Maandag 1 juni 2020
Как пишет местное издание «Мукачево.NET», во время прямого эфира в Facebook мужчина обвинил правоохранителей, которые якобы его до этого довели, надел на шею петлю и совершил самоубийство, через несколько секунд трансляция остановилась.
«Я проклинаю … в особенности му***ов Мукачевского отдела, которые … мне жизни не дают», – говорит мужчина на видео перед самоубийством.
Следствие поручили Государственному бюро расследований.