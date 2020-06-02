Видеокамеры снизили нарушения на дорогах Украины

Начало работы системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах Украины привела к резкому снижению числа нарушений уже за первые сутки.

В Украине ввели в эксплуатацию систему видеонаблюдения и фиксации нарушений правил дорожного движения. Уже в первые сутки работы замечен серьезный прогресс в снижение нарушений скоростного режима, пишет на своей Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

«Запуск системы видеофиксации превышения скорости начал давать первые плоды!», – пишет Геращенко

По его словам в понедельник, за 9 часов работы с 00 00 до 9 00, система зафиксировала 17 477 случаев превышения скоростного режима.

«А на второй день работы системы, за те же 9 часов нарушителей стало – 10 469 или на 40 % меньше!», – отмечает Геращенко.

Герашенко подчеркивает, что в этих условиях вероятность совершения ДТП связанного с нарушением водителем скоростного режима также снизилась.

«И это наш общий успех!», – резюмирует Геращенко.

Запуск системы видеофиксации превышения скорости начал давать первые плоды! Так в понедельник, за 9 часов работы с… Geplaatst door Антон Геращенко op Dinsdag 2 juni 2020

Напомним, что депутаты Верховной Рады хотят заслушать отчет министра внутренних дел Арсена Авакова, в связи с событиями в Броварах и Каргалыке.