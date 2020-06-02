В Украине более 10 тысяч вылечили от коронавируса

В Украине подтвердили еще 328 новых случаев заболевания коронавирусом. За все время выздоровели более 10 тысяч пациентов, за последние сутки – 388.

В Украине за 1 июня лабораторно подтвердили еще 328 случаев заболевания коронавирусом. Умерли девять человек, а выздоровели – 388, говорится в данных Системы мониторинга распространения эпидемии COVID-19 от Аппарата СНБО Украины.

Общее количество заболевших – 24 340, умерли 727 человек, побороли заболевание – 10 078.

Самый большой суточный прирост наблюдается в Ровенской области (53), Львовской (34), Черновицкой (33) и Киеве (28).

Статистика по регионам:

Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Пред 1 из 2 След

• Винницкая область – 1029;

• Волынская область – 942;

• Днепропетровская область – 943;

• Донецкая область – 164;

• Житомирская область – 776;

• Закарпатская область – 1216;

• Запорожская область – 450;

• Ивано-Франковская область – 1442;

• Кировоградская область – 516;

• Киев – 3071;

• Киевская область – 1623;

• Львовская область – 1734;

• Луганская область – 47;

• Николаевская область – 294;

• Одесская область – 896;

• Полтавская область – 271;

• Ровенская область – 1823;

• Сумская область – 173;

• Тернопольская область – 1180;

• Харьковская область – 1105;

• Херсонская область – 178;

• Хмельницкая область – 458;

• Черновицкая область – 3410.

Общее количество заболевших коронавирусом в мире превысило 6,2 млн человек. Общее количество погибших – 375,6 тысяч, а вылечились уже 2,6 млн.

Напомним, что в России продолжает удерживаться высокий уровень смертности среди зараженных коронавирусом. За сутки умирает более полутора сотен зараженных.