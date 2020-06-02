В Украине более 10 тысяч вылечили от коронавируса

В Украине подтвердили еще 328 новых случаев заболевания коронавирусом. За все время выздоровели более 10 тысяч пациентов, за последние сутки – 388.
В Украине за 1 июня лабораторно подтвердили еще 328 случаев заболевания коронавирусом. Умерли девять человек, а выздоровели – 388, говорится в данных Системы мониторинга распространения эпидемии COVID-19 от Аппарата СНБО Украины.
Общее количество заболевших – 24 340, умерли 727 человек, побороли заболевание – 10 078.
Самый большой суточный прирост наблюдается в Ровенской области (53), Львовской (34), Черновицкой (33) и Киеве (28).
Статистика по регионам:
• Винницкая область – 1029;
• Волынская область – 942;
• Днепропетровская область – 943;
• Донецкая область – 164;
• Житомирская область – 776;
• Закарпатская область – 1216;
• Запорожская область – 450;
• Ивано-Франковская область – 1442;
• Кировоградская область – 516;
• Киев – 3071;
• Киевская область – 1623;
• Львовская область – 1734;
• Луганская область – 47;
• Николаевская область – 294;
• Одесская область – 896;
• Полтавская область – 271;
• Ровенская область – 1823;
• Сумская область – 173;
• Тернопольская область – 1180;
• Харьковская область – 1105;
• Херсонская область – 178;
• Хмельницкая область – 458;
• Черновицкая область – 3410.
Общее количество заболевших коронавирусом в мире превысило 6,2 млн человек. Общее количество погибших – 375,6 тысяч, а вылечились уже 2,6 млн.
Напомним, что в России продолжает удерживаться высокий уровень смертности среди зараженных коронавирусом. За сутки умирает более полутора сотен зараженных.