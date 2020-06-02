Украина не поможет России с проблемой воды в Крыму

Кулеба ответил на требования России о поставках воды в Крым. Он говорит, что «ситуация там более чем критическая», но Украина не будет помогать агрессору.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в планах Украины нет возобновления поставок воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Он заявил об этом в эфире «ICTV» в понедельник вечером.

«Мы внимательно следим за событиями, которые происходят на Крымском полуострове. Безусловно, ситуация там, я бы даже сказал, более чем критическая, и нет никаких инструментов ее решения с точки зрения государства-оккупанта, РФ. Но мы не планируем помогать России решать ее проблемы, как оккупанта», – заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что в соответствии с международным правом полную ответственность за ситуацию на оккупированном полуострове несет государство-оккупант.

Как известно, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После захвата Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратились.

Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение аннексированного полуострова будет возобновлено только после деоккупации.

В августе 2019 года оккупационные власти Крыма заявили, что нужно «начать зондаж» о возобновлении работы Северо-Крымского канала, потому что в Днепре «вода, идущая с территории РФ». Постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Днепр по территории Крыма не протекает.

В марте 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна подавать воду в оккупированный Крым для хозяйственных нужд и питья «хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутылями».

Напомним, что накануне экс-«прокурорша» Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма. Она призывает «оказать давление» на украинские власти, что была возобновлена подача воды в Крым.