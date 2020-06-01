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Поклонская требует от ООН подать воду в Крым

Наталья Поклонская.

Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма. Она призывает «оказать давление» на украинские власти, что была возобновлена подача воды в Крым.

Депутат российской Госдумы и бывшая «прокурорша» оккупированного Крыма Наталья Поклонская обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет из-за прекращения подачи пресной воды на полуостров со стороны Украины, передает российское агентство РИА «Новости».

«Настоятельно призываем вас решительно осудить преступные действия украинской стороны, грубо попирающие международное право и прямо нарушающие обязательства этой страны в области прав человека», – цитирует российское пропагандистское агентство письмо Поклонской.

Экс-«прокурорша» призвала «принять все необходимые меры для возобновления водоснабжения полуострова через Северо-Крымский канал», а также прекращения «дискриминационной политики властей Украины в отношении миллионов крымчан».

По словам Поклонской, «действия Киева создают угрозу гуманитарной катастрофы в Крыму».

Как4 известно, Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымкого канала в 2014 году после того, как полуостров оккупирован и незаконно влючен в состав России. По каналу в Крым поступала вода из Днепра, которая обеспечивала 85% потребностей сельскохозяйственной отрасли региона.

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Как сообщает российское агентство «РБК», в мае депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев на заседании ООН по формуле Арриа уже призывал организацию отреагировать на водную блокаду Крыма.

«Как в XXI веке можно отключить 2,5 млн людей воду и электроэнергию? Это противоречит всем основам международного права», – говорил Мусаев.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что Киев технически не может поставлять воду в Крым, пока он не «вернется» в состав Украины.

Напомним, что интервью Натальи Поклонской, которое она дала журналисту Дмитрию Гордону, вызвало негативную реакцию украинской общественности.

Источник РИА Новости РБК

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