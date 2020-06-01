Украина и Германия проведут переговоры по Донбассу

Кулеба, Резников и Ермак летят в Берлин на переговоры по Донбассу. Стороны обсудят выполнение договоренностей лидеров стран «нормандского формата».

Глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во вторник, 2 июня, посетят Германию, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что украинская делегация встретится с главой немецкого Министерства иностранных дел Хайко Маасом. Стороны обсудят выполнение договоренностей лидеров стран «нормандского формата».

Также в состав делегации войдут министр обороны Андрей Таран, заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква и другие должностные лица. Они проведут в Берлине встречи с Маасом, внешнеполитическим советником канцлера Германии Яном Хекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«В ходе визита стороны обсудят ряд важных аспектов двустороннего сотрудничества, политику безопасности и гуманитарной ситуации на востоке Украины, выполнение договоренностей декабрьского саммита «нормандского формата» на уровне глав государств и правительств, инициативы по деоккупации Крыма, а также пути дальнейшей координации усилий по преодолению последствий пандемии COVID-19», – говорится в сообщении.

По результатам переговоров Кулебы и Мааса запланирована их совместная пресс-конференция.

Напомним, ранее Зеленский сообщил о договоренности с лидерами стран «нормандской четверки» провести следующий саммит после окончания эпидемии коронавируса.

Последняя в стреча глав стран «нормандской четверки» – Украины, Германии, Франции и России – прошла в Париже в декабре прошлого года. На ней были достигнуты договоренности о разведении войск возле нескольких населенных пунктах и обмене пленными.

19 мая первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер Алексей Резников сообщил, что Владимир Зеленский готов к новой встрече в «нормандском формате», а украинская сторона предприняла шаги для выполнения договоренностей саммита в Париже в декабре 2019 года, чего не сделала Россия.