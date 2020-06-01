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Женский монастырь УПЦ МП стал очагом коронавируса

Свято-Вознесенский Флоровский женский монастырь.

В женском монастыре церкви Московского патриархата в Киеве зафиксировали вспышку коронавируса. Заразились уже 26 монахинь.

В Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре УПЦ Московского патриархата в Киеве зафиксировали вспышку коронавируса, сообщил мэр Киева Виталий Кличко на ежедневном брифинге в понедельник.

По его словам, за прошедшие сутки в Подольском районе, где расположен монастырь, выявили 23 больных. Это обусловлено именно вспышкой заболевания среди монахинь. Там за последние несколько дней выявили 26 заразившихся женщин, в том числе в воскресенье – 22.

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За выходные в больницы столицы госпитализировали 8 монахинь.

Монастырь закрыт на карантин и дезинфекцию.

Напомним, что на прошлой неделе был снят карантин в трех киевских монастырях УПЦ Московского патриархата: в Киево-Печерской Лавре, в Ионинском и Свято-Покровском мужских монастырях.

Источник POLITua

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