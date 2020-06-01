СБУ пресекла распространение фейков о коронавирусе

СБУ разоблачила 385 интернет-агитаторов, распространявших фейки о COVID-19 для нагнетания паники. Заблокированы были более 2,6 тыс. сообществ.

С начала карантина киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали более 2,6 тыс. сообществ с более чем миллионной аудиторией. Также были разоблачены 385 интернет-агитаторов, распространявших фейки об эпидемии коронавирусной болезни COVID-19, сообщается пресс-служба ведомства.

Сотрудники спецслужбы установили, что 18 агитаторов действовали по заданию российской стороны. В отношении них открыты уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса).

Такие агитаторы «работали» в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком, Конотопе, Ивано-Франковске, Хмельницком и Жашкове.

«Через соцсети российские спецслужбы и управляемые ими агентурные сети троллей призывали к нарушению карантина, проведению акций протеста, силовому захвату власти и информационной поддержке таких неправомерных мероприятий», – отмечается в сообщении.

Информацию о 367 агитаторах СБУ направила в Национальную полицию. 160 человек привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка, в рамках статьи 173-1 КУоАП.

Напомним, ранее СБУ разоблачила масштабную схему продажи БАДов, «защищающих» от коронавируса.