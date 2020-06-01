Верховная Рада вызывает Авакова на ковер

В двух фракциях украинского парламента заявили, что хотят заслушать отчет Авакова в связи с событиями произошедшими в Кагарлыке и в Броварах.

Фракция «Слуга народа» предлагает заслушать министра внутренних дел Арсена Авакова на часе вопросов к правительству в пятницу с докладом о резонансных криминальных событиях последней недели, заявил первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко на заседании согласительного совета 1 июня, передает «Украинская Правда».

«Организационный вопрос дня правительства… Учитывая ту ситуацию, которая сложилась за предыдущие две недели, наша фракция предлагает пригласить на день правительства министра внутренних дел Арсена Авакова для доклада по тем важным ситуациям, которые произошли», – заявил Корниенко.

«В пятницу в Броварах, и история с Кагарлыком, с нравственным поведением правоохранителей и доложить о состоянии расследования обстоятельств гибели нашего коллеги господина Давиденко. Есть много вопросов, и я думаю, профессионально, как всегда, наш министр внутренних дел даст нам ответ», – уточнил он.

Заместитель председателя депутатской Фракции «Голос» Ярослав Железняк в своем выступлений подержал эту идею и напомнил, что его политсила призывает отправить Авакова в отставку.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков порадовался, что позиции фракций «Голос» и «Слуга народа» совпали в вопросе вызова для доклада главы МВД.

Напомним, что в Броварах произошла стрельба, задержали 10 вооруженных человек. Конфликт произошел между группировками «крышующими» пассажирские перевозки в маршрутках.

Ранее были задержали за изнасилование двое полицейских из Кагарлыка. Подразделение расформировали, а сотрудников отправили на переаттестацию.