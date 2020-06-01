В России от коронавируса гибнут сотни людей

Россия продолжает удерживать высокий уровень смертности среди зараженных коронавирусом. За сутки умирает более полутора сотен зараженных.

За последние сутки в России выявлено 9 035 заболевших коронавирусом, 162 человека умерли от COVID-19, сообщает российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России.

«За сутки зафиксировано 162 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончалось 4 855 человек», – говорится в сообщении.

Всего в стране выявлено 414 878 заболевших в 85 регионах.

Отмечается, что Россия включает в свою статистику оккупированный Крым.