В Украине более 24 тысяч зараженных коронавирусом

В Украине за сутки зафиксировано 340 новых случаев коронавируса, всего по состоянию на 1 июня – 24012 лабораторно подтвержденных случаев заболевания.

По состоянию на утро 1 июня в Украине зафиксировано 24012 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 718 летальных, 9690 пациентов выздоровели, сообщает Министерство здравоохранения.

Отмечается, что за прошедшие сутки зафиксировано 340 новых случаев.

Статистика по регионам:

Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Пред 1 из 2 След

• Винницкая область – 1005 случаев;

• Волынская область – 932 случая;

• Днепропетровская область – 942 случая;

• Донецкая область – 163 случая;

• Житомирская область – 742 случая;

• Закарпатская область – 1206 случаев;

• Запорожская область – 447 случаев;

• Ивано-Франковская область – 1420 случаев;

• Кировоградская область – 514 случаев;

• Киев – 3043 случая;

• Киевская область – 1600 случаев;

• Львовская область – 1700 случаев;

• Луганская область – 47 случаев;

• Николаевская область – 294 случая;

• Одесская область – 896 случаев;

• Полтавская область – 270 случаев;

• Ровенская область – 1770 случаев;

• Сумская область – 170 случаев;

• Тернопольская область – 1176 случаев;

• Харьковская область – 1083 случая;

• Херсонская область – 178 случаев;

• Хмельницкая область – 454 случая;

• Черновицкая область – 3377 случаев;

• Черкасская область – 406 случаев;

• Черниговская область – 177 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что по данным Минздрава количество новых больных коронавирусом не идет на спад, но выздоравливают больше зараженных пациентов. Так в прошедшую пятницу обнаружили 429 случаев, а выздоровели 495.