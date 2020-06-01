В Украине более 24 тысяч зараженных коронавирусом

В Украине за сутки зафиксировано 340 новых случаев коронавируса, всего по состоянию на 1 июня – 24012 лабораторно подтвержденных случаев заболевания.
По состоянию на утро 1 июня в Украине зафиксировано 24012 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 718 летальных, 9690 пациентов выздоровели, сообщает Министерство здравоохранения.
Отмечается, что за прошедшие сутки зафиксировано 340 новых случаев.
Статистика по регионам:
• Винницкая область – 1005 случаев;
• Волынская область – 932 случая;
• Днепропетровская область – 942 случая;
• Донецкая область – 163 случая;
• Житомирская область – 742 случая;
• Закарпатская область – 1206 случаев;
• Запорожская область – 447 случаев;
• Ивано-Франковская область – 1420 случаев;
• Кировоградская область – 514 случаев;
• Киев – 3043 случая;
• Киевская область – 1600 случаев;
• Львовская область – 1700 случаев;
• Луганская область – 47 случаев;
• Николаевская область – 294 случая;
• Одесская область – 896 случаев;
• Полтавская область – 270 случаев;
• Ровенская область – 1770 случаев;
• Сумская область – 170 случаев;
• Тернопольская область – 1176 случаев;
• Харьковская область – 1083 случая;
• Херсонская область – 178 случаев;
• Хмельницкая область – 454 случая;
• Черновицкая область – 3377 случаев;
• Черкасская область – 406 случаев;
• Черниговская область – 177 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что по данным Минздрава количество новых больных коронавирусом не идет на спад, но выздоравливают больше зараженных пациентов. Так в прошедшую пятницу обнаружили 429 случаев, а выздоровели 495.