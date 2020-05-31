КПП «Чонгар» на админгранице с Крымом.

Россия выкрала украинского военного на границ с Крымом

В ВСУ заявили о похищении военного с поста на админгранице с Крымом. Пропал военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский.

В Вооруженных силах Украины заявили о похищении военнослужащего Евгения Добринского с наблюдательного поста на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым, сообщили в Военной службе правопорядка ВСУ.

Инцидент произошел 30 мая около 5 часов утра.

«В районе полуострова Чонгар во время несения службы на наблюдательном посту было выявлено отсутствие военнослужащего одного из подразделений Вооруженных Сил Украины», – говорится в сообщении.

Поисковые мероприятия не дали результатов. Военнослужащий на телефонные звонки не отвечает, его местонахождение неизвестно.

По предварительной информации, военнослужащего похитили во время несения службы. Неподалеку наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами.

В ВСУ отметили, что принимают все необходимые меры для установления места нахождения военнослужащего.

Материалы о событии передали в правоохранительные органы.

Сьогодні, 30 травня близько п'ятої години ранку, в районі півострова Чонгар, під час несення служби на спостережному… Geplaatst door Військова служба правопорядку у Збройних Силах України op Zaterdag 30 mei 2020

Позже издание «Крым.Реалии» сообщило со ссылкой на начальника службы по связям с общественностью командования десантно-штурмовых войск ВСУ Валентина Шевченко некоторые подробности произошедшего инцидента.

По его словам, Добринский находился на одном из военных объектов примерно в тысяче метров от аннексированного полуострова.

«Особый состав, который задействован в несении службы в данном районе имеет при себе оружие, боеприпасы и средства радиосвязи. На этих военных объектах проводилось дежурство по несколько военнослужащих. Оружие и амуниция военнослужащего в наличии», – рассказал начальник службы по связям с общественностью.

Он отметил, что вместе с Евгением Добринским на посту было еще несколько украинских военных.

Напомним, что ранее Евросоюз раскритиковал Россию за нарушения прав человека в Крыму, но нарушил свой принцип не садиться за один «стол» с оккупантами.

Кроме того, в конце апреля СБУ задокументировала факт незаконного задержания младшего сержанта Госпогранслужбы Украины представителями ФСБ РФ на админгранице с Крымом. Спецслужба РФ пыталась завербовать украинца.