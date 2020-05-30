Остров Мальта, на котором была задержана партия фальшивых ливийских банкнот из России.

Россию обвиняют в печати фальшивых денег для Ливии

Госдеп США обвинил Россию в печати фальшивых денег для Ливии. На Мальте перехватили $1,1 млрд ливийских динаров, напечатанных российским госпредприятием.

Правительство Мальты перехватило более $1 млрд контрафактной ливийской валюты, которая была напечатана российским государственным предприятием «Гознак», говорится в заявлении Госдепартамента США, обнародованном пресс-службой вечером 29 мая.

Перехват партии ливийских динаров был осуществлен 26 мая, говорится в сообщении, в пересчете на американскую валюту мальтийские власти изъяли $1,1 млрд.

Заказ на печать контрафактных денег поступил от «нелегальной параллельной организации», непосредственно деньги напечатал Гознак, сообщили в Госдепартаменте.

«Ливийский Центральный банк в Триполи является единственным легитимным Центробанком в этой стране. Этот инцидент вновь подчеркивает необходимость для России прекратить ее дестабилизирующие действия в Ливии», – отметили в Госдепе.

Также в Госдепартаменте считают, что «приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии».

В Вашингтоне подтвердили решимость сотрудничать с ООН и зарубежными партнерами для пресечения деятельности, которая «подрывает суверенитет и стабильность» Ливии.

В Ливии Россия поддерживает генерала Халифу Хафтара и его «Ливийскую национальную армию» (ЛНА), которая ведет боевые действия против международно признанного Правительства народного согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа, базирующегося в Триполи.

Но значительную часть территории Ливии контролирует Хафтар, в прошлом соратник лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи, свергнутого и убитого в 2011 году.

Напомним, что российская пропаганда пытается фейкам затянуть Украину в Ливийский конфликт. Для этого попытались реализовать целый ряд вбросов против Украины.