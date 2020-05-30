В Германии интересуются коллекцией книг Медведчука

Медведчук задекларировал фрагмент Библии Гутенберга 1455 года. Немецкие ученые просят нардепа обнародовать хотя бы фото уникального артефакта.

Немецкие ученые заинтересовались декларацией кума нацлидера России Владимира Путина, народного депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука за 2019 год, в которой он указал «фрагмент Библии Гутенберга 1455 года», сообщает немецкое издание «Deutsche Welle».

Как сообщает издание, ученые просят нардепа обнародовать информацию об имеющемся у него фрагменте Библии и предоставить фото уникальной памятки международным исследователям, чтобы те могли определить, к какой именно книге относится этот фрагмент.

«Дело даже не в том, что одна страница Библии Гутенберга – первой в истории человечества печатной книги – сегодня стоит дороже, чем любой из 18 задекларированных автомобилей украинского депутата, а в том, что уже многие десятилетия исследование книг Гутенберга является отдельным научным направлением в истории мировой культуры», – пишет издание.

Руководитель Института мировой литературы и печатных медиа при Университете имени Иоганна Гутенберга в Майнце профессор Штефан Фюссель рассказал, что из 180 экземпляров первой в истории человечества печатной книги сохранились лишь 49.

Почти все они сегодня находятся в ведущих библиотеках мира, таких как Библиотека Конгресса в Вашингтоне, Национальная библиотека в Париже, лондонская British Library или Университетская библиотека Гёттингена.

Последний раз 20 лет назад Библию Гутенберга продали на аукционе в Японии за несколько десятков миллионов долларов.

За последнее десятилетие были найдены несколько фрагментов Библии Гутенберга. Например, в 2009 году в муниципальной библиотеке французского города Кольмар: несколько страниц были вложены в книгу 16 века, на которую веками не обращали внимания.

Исследователи не имеют понятия, какой именно фрагмент может быть у Медведчука.

«Есть много вариантов. Мы пока не можем говорить ничего о возможном происхождении. Но одной фотографии будет достаточно, чтобы мы получили все ответы», – прокомментировал один из ведущих исследователей книг Гутенберга Эрик Уайт из Принстонского университета.

Украинские исследователи старинных книг, с которыми общалась DW, констатируют, что в Украине до сих пор фрагментов Библии Гутенберга не было.

Издание отмечает, что Медведчук не ответил на многочисленные запросы, направленные в парламентскую приемную, пресс-службу его политического проекта «Украинский выбор» и лично его ассистенту по связям с прессой.

Кроме «фрагмента Библии Гутенберга» Медведчук вместе с женой задекларировали целый список антикварных печатных изданий, которые имеют историческую ценность, среди них:

• рукописное Евангелие XV века;

• «Триодь постная» (1555 год);

• «Заблудовское Евангелие» (1569 год);

• «Апостол» Ивана Федорова (1574 год);

• «Венецианский букварь» (1575 год);

• «Виленское Евангелие» (1575 год);

• «Евангелие Учительное» (1580 год);

• «Грамматика» Мелетия Смотрицкого (1648 год) и еще целый ряд уникальных печатных изданий XVII-XX вв.

Всего за 2019 год Медведчук задекларировал 62 млн гривен доходов и 59 млн расходов, его супруга Оксана Марченко – 262 млн гривен доходов и €1,8 млн наличных.

Напомним, что на прошлой Нацкорпус устроил пикет с петардами и файерами под офисом Медведчука в Киеве, в результат прогремел взрыв. В ОПЗЖ заявили о пострадавших.