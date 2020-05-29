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Венгры обсудили с болгарами меньшинства в Украине

Петер Сийярто.

Главы МИД Венгрии и Болгарии созвонились, чтобы обсудить меньшинства в Украине. А глава МИД Украины отправился в Будапешт на встречу с венгерским коллегой.

Перед встречей с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Будапеште министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудил вопросы национальных меньшинств в Украине с болгарской коллегой, сообщил на своей официальной Facebook-странице в пятницу.

«Я только что проконсультировался по телефону с министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой, поскольку болгары также имеют значительную национальную общину в Украине, на которую так же влияет реорганизация, которую проводит украинская администрация», – отметил Сийярто.

«И болгары, и мы стремимся сохранить районы с болгарским и венгерским большинством даже после реформы», – добавил венгерский министр иностранных дел.

Он подчеркнул, что эти вопросы планирует обсудить на переговорах с министром иностранных дел Украины.

Как сообщала «Европейская Правда», Кулеба несмотря на карантин решил на автомобиле добраться до Будапешта, чтобы 29 мая провести переговоры о примирении.

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Парламент Болгарии ранее принял заявление с требованием к Украине не «разделять» Болградский район, который является одним из главных центров болгарского меньшинства в Украине.

Az imént egyeztettem telefonon Ekaterina Zakharieva bolgár külügyminiszterrel, hiszen a bolgároknak is jelentős létszámú…

Geplaatst door Szijjártó Péter op Vrijdag 29 mei 2020

Правительство Украины планирует провести административную реформу, которая может создать в Болградском районе Одесской области пять объединенных территориальных общин, где этнические болгары больше не будут большинством.

МИД выразил протест из-за заявления парламента Болгарии по поводу Болградского района и назвал неприемлемыми попытки вмешательства во внутренние дела Украины.

Украинские эксперты, которые занимаются украинско-венгерскими отношениями, накануне визита подготовили совместную позицию по «красным линиям» Украины в поиске компромисса с Венгрией.

Источник POLITua Европейская Правда

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