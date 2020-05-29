Шмыгаль собирается поднять тарифы на электроэнергию
Кабмин Шмыгаль планирует повышение тарифов на электроэнергию для населения. Такие действия правительства предусматривает программа выхода из кризиса.
Среди запланированных инициатив для обеспечения финансовой стабильности энергетики в условиях кризиса – пересмотр тарифов на электроэнергию для населения и пересмотр «зеленого тарифа», говорится в правительственной программе стимулирования экономики.
«В условиях карантина сектор энергетики несет потери, связанные с уменьшением потребления промышленности и населением. Ручное регулирование рынка привело к падению цен на рынке электроэнергии и дефицита средств для покрытия операционных расходов производителей электроэнергии», – говорится в плане правительства.
Среди запланированных инициатив:
• Урегулирование задолженности между участниками рынка электроэнергии;
• Урегулирование задолженности Гарантированного покупателя;
• Пересмотр тарифов для возобновляемых источников энергии и введение предельного срока реализации проектов pre-PPA;
• Пересмотр тарифов на электроэнергию, отпускаемой населению.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров не планирует в этом году повышать тариф на электрическую энергию для населения.
«Мы не намерены в этом году менять стоимость электроэнергии для населения. Это важный индикатор, он согласован с президентом, и этот вопрос, я считаю, даже не нужно обсуждать», – сказал премьер-министр.
Напомним, что ранее ГБР открыло дело из-за ограничения атомной генерации. Минэкоэнерго приняло решение в пользу более дорогой «зеленой» энергии.