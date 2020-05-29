Спальный пригород Киева стал ареной эпической битвы

Фото с места перестрелки в Броварах.

В Броварах произошла стрельба, задержали 10 вооруженных человек. Конфликт произошел между группировками «крышующими» пассажирские перевозки в маршрутках.

В Броварах Киевской области произошла стрельба, правоохранители задержали 10 вооруженных человек. Пострадали три человека – они ранены из травматического оружия, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

По предварительным данным, конфликт возник между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Информация о стрельбе поступила правоохранителям около 7:15 утра 29 мая. Прибывшие полицейские задержали 10 человек, их доставили в Броварское отделение полиции.

«Задержанными оказались «гости», которые прибыли из других регионов Украины. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все участники, обстоятельства и причины инцидента», – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по статье за хулиганство.

Опубликованное фото с места событий. Опубликованное фото с места событий. Опубликованное фото с места событий. Опубликованное фото с места событий. Опубликованное фото с места событий. Опубликованное фото с места событий. Опубликованное фото с места событий. Опубликованное фото с места событий. Опубликованное фото с места событий. Опубликованное фото с места событий. Пред 1 из 10 След

Глава МВД Арсен Аваков опубликовал фото с места происшествия в Twitter. Он сообщил, что продолжаются массовые задержания.

Перестрелка утром в Броварах – отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок.

Будем лечить!.

10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются.

Исполнительные органы Киева и области обязаны – у вас ..прогнило pic.twitter.com/iEiGLWEDLN — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 29, 2020

Замглавы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook добавил, что стрельба произошла между группировками, которые «крышуют» перевозки маршруток.

Сегодня утром в городе Бровары произошла криминальная разборка между группировками, крышующими перевозки маршрутными… Geplaatst door Антон Геращенко op Donderdag 28 mei 2020

«Криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников, отвечающих за это направление в Киевской области», – сообщил Геращенко.

Поліція встановлює обставини стрілянини в Броварах За попередньою версією, відбувся конфлікт між підприємцями, які… Geplaatst door Поліція Київської області op Donderdag 28 mei 2020

Мэр Броваров Игорь Сапожко считает, что к конфликту привело нежелание областной власти прислушиваться к мнению город.

Перестрілка в Броварах. Подивиться на масштаб і кількість зброї. І це в житловому районі, і ніхто особливо не ховається. За офіційною версію, це розборки за ринок перевезень Бровари-Київ.Поліція відкрила провадження за ст. 296.4 ККУ, …хуліганство. Geplaatst door Sergiy Grishyn op Donderdag 28 mei 2020

Об этом мэр написал на своей странице в Facebook.

«Все междугородные маршруты утверждает Киевская областная государственная администрация. Мы неоднократно обращались к руководителю области и начальника управления инфраструктуры КОГА с официальными письмами и обращениями по утверждению нового экспресс-маршрута с Торгмаша до метро Лесная через Окружную дорогу. Все обращения были проигнорированы», – написал Сапожко.

Перестрілка на ТоргмашіСьогодні близько 7 години ранку по вулиці Олімпійська відбулася перестрілка. За попередньою… Geplaatst door Ігор Сапожко op Vrijdag 29 mei 2020

«Вместо этого областная администрация создала и утвердила другой маршрут, который полностью дублирует уже действующий. Поэтому, считаю, что из-за отсутствия диалога между местными органами власти и областной администрацией, ситуация обострялась с каждым днем», – уточнил он.

Позже стало известно, что из-за перестрелки в Броварах в Киевской области ввели план-перехват, сообщает пресс-служба полиция Киевщины.

Сейчас работники полиции разыскивают 5 автомобилей, в которых скрылись с места стрельбы участники инцидента.

Полиция Киевской области проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию участников события. Пока задержаны 11 человек.

Машины которые разыскивает полиция. Машины которые разыскивает полиция. Пред 1 из 2 След

Два человека пострадали. С огнестрельными ранениями они были доставлены в больницу.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрия Педоса отстранили от должности.

29 мая руководство Национальной полиции Украины приняло решение об отстранении от исполнения обязанностей начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрия Педоса, сообщила пресс-служба Нацполиции.

Его заместителя – начальника криминальной полиции и руководителя оперативной службы освободили от занимаемых должностей.

Отмечается, что причиной таких управленческих решений стали «грубые недостатки и просчеты, допущенные в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений».

Как стало известно, пятерых участников утренней перестрелки в Броварах задержали в Житомирской области, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

«Патрульные в Житомирской области задержали еще 5-х участников криминальных разборок в Броварах. Общее число задержанных достигло уже 16-ти», – написал Геращенко.

Патрульные в Житомирской области задержали ещё 5-х участников криминальных разборок в Броварах. Общее число… Geplaatst door Антон Геращенко op Vrijdag 29 mei 2020

«Полиция продолжает устанавливать всех лиц, причастных к черному переделу рынка транспортных перевозок в Киевской области. Не только титушек, но и лиц, стоящих за ними», – уточнил он.

Позже он сообщил, что еще пять человек были задержаны на въезде в Винницкую область.

Задержанные полицией участники перестрелки в Броварах. Задержанные полицией участники перестрелки в Броварах. Задержанные полицией участники перестрелки в Броварах. Задержанные полицией участники перестрелки в Броварах. Пред 1 из 4 След

«На въезде в Винницкую область полицейские задержали еще пятерых участников криминальных разборок в Броварах, передвигавшихся на белом джипе BMW. Таким образом, общее число установленных и задержанных лиц, участвовавших в переодетое черного рынка маршрутных перевозок достигло 21-го», – написал Геращенко.

Из-за случившейся в Броварах перестрелки президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль вызвал к себе на встречу главой МВД Арсеном Аваковым, сообщили в эфире канала «Украина 24».

«Это даже потасовкой нельзя назвать – то, что происходило в Броварах. Напоминало 90-е. Хотел бы, чтобы вы рассказали детали того, что происходило», – обратился к Авакову Зеленский.

Министр внутренних дел сообщил, что одна из групп злоумышленников пришла с помповым ружьем и дробовиками. Вторая группа, которая была нанята, не имела при себе оружия.

«Началось столкновение местных броварских перевозчиков, которые раньше контролировали перевозки между Броварами и Киевом, и внешних, которым отдали значительную часть этих маршрутов», – сообщил он.

В ответ на вопрос президента, была в курсе подготовки потасовки местная полиция, Аваков отметил, что это стало неожиданной ситуацией.

«Мы сейчас закончим эту операцию и у меня есть вопросы к броварской полиции», – заявил Аваков.

«Хотелось бы, чтобы эти люди не вышли на волю, чтобы мы нашли заказчиков, и третье – я видел видео, что в окна попали выстрелы, на местах чтобы собрались, помогли людям», – отметил Зеленский.

Напомним, что вечером во вторник, 26 мая, на Печерске в Киеве неизвестные устроили стрельбу. 37-летний потерпевший с огнестрельным ранением госпитализирован, злоумышленники скрылись.

Позднее выяснилось, что покушение было совершено на гражданина Черногории, который находился в международном розыске как один из лидеров картеля, поставляющего наркотики в страны Европы. Нападавших задержали в Одессе.