МОЗ: от коронавируса вылечилось больше, чем заразилось

Количество новых больных коронавирусом не идет на спад, но выздоравливают больше зараженных пациентов. За сутки обнаружили 429 случаев, а выздоровели 495.

429 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 установили в Украине за сутки 28 мая, выздоровели 495 больных, 10 пациентов умерли, кроме того, ожидают диагноза 1011 человек с подозрением на коронавирус, сообщает пресс-служба Минздрава.

Число активных больных составляет 13 198, подозрения на заболевание имеют более 57 000 человек. Общее количество заболевших – 22 811, погибших – 679, выздоровевших – 8934.

Лидером по количеству заболевших является Черновицкая область, где за сутки подтвердили 58 новых случаев, всего заболели 3 259 человек. В Киеве подтверждены 2 849 случаев заражения, из них 56 – за вчера.

В Ровенской области за 28 мая подтвердили 40 случаев, всего заболели 1628 человек. Во Львовской области обнаружили еще 50 новых заболевших (общее число – 1563).

В Киевской области за сутки подтвердили 18 новых случаев, всего заболели 1535 человек. Ни одного нового случая не зафиксировали в Черкасской, Полтавской, Херсонской и Донецкой областях.

Статистика по остальным регионам Украины:

Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Пред 1 из 2 След

• Винницкая область – 957;

• Волынская область – 863;

• Днепропетровская область – 930;

• Донецкая область – 158;

• Житомирская область – 694;

• Закарпатская область – 1147;

• Запорожская область – 431;

• Ивано-Франковская область – 1360;

• Кировоградская область – 503;

• Луганская область – 46;

• Николаевская область – 284;

• Одесская область – 878;

• Полтавская область – 268;

• Сумская область – 167;

• Тернопольская область – 1145;

• Харьковская область – 1011;

• Херсонская область – 177;

• Хмельницкая область – 407;

• Черкасская область – 401;

• Черниговская область – 150.

В мире подтвердили 5,8 млн заболевших. На первом месте по смертности – США (более 101 000), на втором – Великобритания (37,9 тыс.), на третьем – Италия (33 142). Во Франции от заболевания умерли свыше 28 000, в Испании – более 27 000. Общее число погибших от коронавирусной болезни COVID-19 – 360 389.

Лидером по количеству тех, кто поборол заболевание, остаются Штаты (399 991). 177,6 тыс. вылечились в Бразилии, 163,3 тыс. – в Германии. Почти 151 000 человек выздоровели в России и 150 604 – в Италии.