Украина открыла пункты пропуска в ЕС и Молдову

Украина возобновила работу 66 пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой. Пункты пропуска на границе Украины с РФ и Беларусью остаются закрытыми.

Украина открывает 66 пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой в полночь в пятницу, 29 мая.Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил об этом агентству «Интерфакс-Украина» накануне вечером.

«Сегодня было опубликовано решение правительства о внесении изменений в распоряжение №288 от 13 марта 2020 года, которым регламентировалось временное закрытие пунктов пропуска и их перечень. Фактически, согласно этим изменениям открываются, 66 пунктов пропуска и временно закрытыми продолжают быть 56. Администрация Государственной пограничной службы проработала соответствующие документы, направила их в пограничные подразделения, и с этой ночи, начиная с 00:00 часов, с украинской стороны работа всех этих пунктов пропуска возобновится», – сказал Демченко.

Он добавил, что Госпогранслужба проинформировала соседние страны ЕС и Республику Молдова о том, что пункты пропуска с украинской стороны открываются, чтобы они учли эту информацию и могли планировать открытие своих контрольных пунктов въезда-выезда. В то же время полноценное функционирование и пересечение государственной границы из Украины в этих направлениях возможно лишь, когда пункты пропуска будут открыты как с украинской стороны, так и со стороны смежной страны.

«Подобное информирование мы осуществляли еще на прошлой неделе, после заседания правительства, когда такое решение было поддержано. Потому мы надеемся, что смежные страны учли эту информацию, подкорректируют свои шаги. Но мы не исключаем, что этой ночью одновременно могут не заработать все эти 66 направлений, однако надеемся, что они постепенно будут открываться по возможности открытия пунктов пропуска смежными странами», – подчеркнул Демченко.

Спикер добавил, что у Госпогранслужбы есть понимание, какие именно страны также смогут открыть свои пункты пропуска напротив тех украинских КПВВ, которые возобновят работу в пятницу.

«Но окончательно говорить об этом можно будет исключительно с завтрашнего дня, когда мы будем видеть, что те пункты пропуска непосредственно также заработали», – сказал он.

В то же время Демченко напомнил, что решение об открытии не касается пунктов пропуска на границе Украины с РФ и Беларусью, они, как прежде, останутся закрытыми.