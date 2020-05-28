У Украины появился спецпредставитель по санкциям

В МИД появился спецпредставитель по санкциям против России. Должность занял экс-глава политического департамента ведомства Алексей Макеев.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назначил посла по особым поручениям Алексея Макеева своим специальным представителем по вопросам санкционной политики, говорится в сообщении пресс-службы МИД.

«Назначение Алексея Макеева создаст надлежащие условия для работы МИД во исполнение требований закона Украины «О санкциях», а также будет способствовать координации усилий Украины с ключевыми странами и международными институтами для усиления давления на Российскую Федерацию как на государство-агрессора за нарушение международного права и прав человека», – сообщило министерства.

Макеев будет заниматься координацией деятельности министерства, а также взаимодействием с ключевыми международными партнерами Украины в сфере санкционной политики.

Раньше Алексей Макеев возглавлял политический департамент МИД.

Напомним, что накануне Совбез ООН провел заседание о защите гражданских лиц в вооруженных конфликтах. Россия назвала условием прекращения огня на Донбассе снятие с нее санкций.