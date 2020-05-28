Треть россиян не верит в опасность коронавируса

Четверть россиян считают коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц». При этом из тех кто верит в пандемию, большинство уверено, что карантин был не нужен.

Более 30% россиян не верят в опасность эпидемии коронавируса или считают ее выдумкой «заинтересованных лиц», сообщает российское издание «РБК», ссылаясь на исследование дирекции по экспертно-аналитической работе российской Высшей школы экономики.

«Треть россиян (32,8%) считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц», – говорится в сообщении.

«В том, что никакой эпидемии нет и это выдумки заинтересованных лиц, уверены 23,2% участников опроса, еще 9,6% считают, что опасность преувеличена», – уточняют в сообщении.

Из тех, кто не верит в эпидемию в России, 43% навещают родственников и 54% респондентов выходят на прогулку, 74,22% – убеждены, что во введении режима самоизоляции в России не было необходимости.

По данным исследования, Южный федеральный округ России лидирует в опросе по проценту считающих эпидемию выдумкой – 41,1%.

Отмечается, что регион находится на втором месте по числу респондентов, которые либо полностью лишились дохода либо он значительно снизился, – 52,1%.

Исследователи отмечают, что у людей, которые во время эпидемии потеряли работу, сильно снижается ощущение опасности распространения вируса, а ограничения мешают им в поиске работы и заработка.

Интернет-опрос проводился методом поточной выборки (респонденты привлекались к опросу сразу на множестве сайтов) в пять этапов с 18 марта по 26 мая. В опросе приняли участие более 30 тыс. человек из всех регионов России в возрасте от 20 до 60 лет.

При этом по состоянию на утро 28 мая в РФ обнаружили 379 051 больного на коронавирус, 4 142 человека умерли.

Напомним, что ранее Россия потребовала извинений от «Bloomberg» за статью о рейтинге Путина. Издание пользовалось данными Государственной социологической службы России.