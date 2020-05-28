Почти половина украинцев столкнется с бедностью

Глава Минсополитики Лазебная отмечает, что социологи прогнозируют показатель бедности в Украине на уровне 45%. Соцпрограммы обходятся в 10% ВВП.

Министерство социальной политики со ссылкой на данные социологов прогнозирует уровень бедности в стране на уровне 45%, рассказала в своем интервью «Левому Берегу» министр соцполитики Марина Лазбеная.

«Я общалась на эту тему с директором Института демографии и социальных исследований им. Н.В.Птухы НАН Украины, социологом Эллой Либановой, в том числе потносительно ее прогноза относительно бедности. Она сказала, что самый низкий показатель бедности в Украине был в 2008 году, тогда это было 19,9%, и если бы не короновирусный кризис, то мы имели бы не плохие шансы достичь этого показателя в ближайшие три года», – заявила Лазебная.

«На начало года, без пандемии, институт прогнозировал около 30%. Уже сейчас они уточнили и по ее прогнозу получается, что критерий бедности в Украине – прогнозируется 45%», – отметила она.

При этом она отметила, что министерство будет делать предупредительные меры, чтобы этот показатель лишь прогнозом. Возможно, по ее словам, будет пересмотрена система социального обеспечения.

«Сегодня работает система государственной социальной помощи малообеспеченным семьям. Мы ее максимально расширили. У меня нет сейчас данных, сколько именно безработных обратились за этой помощью, потому что мы немного опаздываем в статистике», – отметила министр.

Финансирование будет сосредоточено на тех социальных мероприятий, которые являются эффективными, и которые помогают человеку выйти из бедности.

«Кроме того, пособия на детей, многодетным семьям, лицам с инвалидностью, детям с инвалидностью платятся. Помощь на детей-сирот и лишенных родительской опеки платится. Но, возможно, нужно будет делать дополнительные адресные программы социальной поддержки для отдельных категорий из групп риска», – подчеркивает Лазебная.

«К примеру, там, где безработные родители, на иждивении имеют двух-трех малолетних детей. Но здесь важен не только социальная защита, но и поддержка системы занятости – как быстро мы для безработного отца или матери найдем работу и дадим им возможность работать. Это будет вопрос №1. Поэтому нужно разогревать экономику и стимулировать создание рабочих мест», – уточняет министр.

Глава Минсоца видит основной задачей системы социальной помощи помочь человеку выйти на самообеспечение.

«Это не я придумала, это европейская модель, так работают все страны. Нет такого, что мы всем говорим: заходите, всем раздаем деньги. Эти «вертолетные» деньги, как их называют, – это не выход», – отмечает Лазебная.

«Страны этим путем не идут. И мы также будем выходить из-за занятости людей и предоставления необходимых соцуслуг», – подчеркнула министр.

Также она отметила, что министерству должно хватить средств до конца года на реализацию социальных программ.

«Мы посчитали: те программы, которые сегодня нужны для того, чтобы поддержать страну в нормальном состоянии, не дать людям упасть в пропасть бедности, обойдутся примерно в 10% ВВП. Тех средств, за которые отвечает Министерство социальной политики, нам достаточно», – подчеркивает Лазебная.

При этом глава Минсоцполитики утверждает, что все финансы находятся под полным контролем и могут быть направлены исключительно на целевые программы, основные или резервные, в случае невыполнимости основных.

«Мы их контролируем, корректируем, в пределах своих программ вправе их перебрасывать. Если из-за карантина, например, отложится оздоровительная кампания, мы перетрансформируем эти программы в другие», – подчеркивает Лазебная.

«Но пока такой необходимости нет, средства есть, и ни одна программа пока не будет корректироваться. Но я, например, для себя определилась, что по итогам первого полугодия мы можем выйти с инициативами пересмотреть определенные программы», – резюмировала министр.

Напомним, что по данным последних соцопросов за Зеленского готовы проголосовать 39% украинцев, за Бойко и Порошенко – по 13%. Соперники Зеленского не имели бы шанса в случае досрочных выборов.