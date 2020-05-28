В «деле Шеремета» выявлена еще одна фальсификация

Следователи явно фальсифицируют доказательства в деле об убийстве Павла Шеремета, с цель обвинения Антоненко, Кузьменко и Дугарь.

Следователи национальной полиции, которые расследуют убийство Павла Шеремета, изменили маршрут следования мужчины и женщины, которые якобы подкладывали взрывчатку под авто журналиста, чтобы версия полиции выглядела убедительной, сообщает «Слідство.Інфо».

Издание узнало об этом из текста официального подозрения которое на прошлой неделе получи трое подозреваемых в убийстве – Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.

«После этого Кузьменко и Антоненко покинули место парковки автомобиля Шеремета П.Г. (…) в дальнейшем дворами вернулись на ул. О. Гончара, где через переулок Чеховский свернули в квартал между улицами Бульварно-Кудрявская и Гончара », – говорится в подозрении.

Однако в блоге «Тайны следствия» журналисты продемонстрировали видео с камер наблюдения, которые подтверждают, что маршрут подозреваемого не соответствует описанному в документе: они ушли дальше.

По мнению журналистов, полиция решила «сократить» маршрут для того, чтобы обосновать версию, согласно которой мужчина и женщина, которые якобы подкладывали взрывчатку под машину Павла Шеремета в ночь перед убийством, вернулись в дом на ул Гончара, 28Б. Там, по версии полиции, в то время проживал музыкант и подозреваемый в убийстве Андрей Антоненко. Хотя сам он говорит, что жил в другом месте.

Согласно с ранее обнародованными и полицией, и журналистами данными, в ночь с 19 на 20 июля 2016 мужчина и женщина вышла из арки на улице Гончара в Киеве, прошли дворами к авто журналиста Шеремета, к которому женщина прикрепила взрывчатку. Согласно видео с камер наблюдения, они покинули место преступления по прилегающим улицам.

Версия маршрута подозреваемых. Материалы опубликованные изданием «Слідство.Інфо». Дом 28Б на улице Гончара Пред 1 из 3 След

В фильме «Убийство Павла» журналисты «Слидства.Инфо» обнародовали видео с камер наблюдения, которое полиция ранее не показывала. В нем, в частности, видно, что в последний раз пара появляется на аллее на улице Бульварно-Кудрявской, а затем исчезает.

Во время брифинга в декабре, когда министр Арсен Аваков объявил о новых задержаниях по делу Шеремета, был объявлен именно тот маршрут, который показывали журналисты в своем фильме-расследовании: в последний раз пара появляется на улице Бульварно-Кудрявской.

Следует отметить, что квартал, в котором произошло убийство, – старой застройки и много улиц и дворов проходные насквозь. Однако ни журналисты, ни полиция ранее не демонстрировали видео, которое подтверждало бы, что подозреваемые «дворами вернулись на ул. О. Гончара», как это указано в тексте подозрения.

Ранее «Слідство.Інфо» уже публиковало доказательства того, что полиция, расследуя дело Шеремета, использовала лишь ту экспертизу походки подозреваемых, которая подтверждает версию полиции. А ту, которая ставит ее под сомнение, следователи проигнорировали и к материалам дела не приобщили.