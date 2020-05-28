ВидеоНовости

В «деле Шеремета» выявлена еще одна фальсификация

Версия маршрута подозреваемых.

Следователи явно фальсифицируют доказательства в деле об убийстве Павла Шеремета, с цель обвинения Антоненко, Кузьменко и Дугарь.

Следователи национальной полиции, которые расследуют убийство Павла Шеремета, изменили маршрут следования мужчины и женщины, которые якобы подкладывали взрывчатку под авто журналиста, чтобы версия полиции выглядела убедительной, сообщает «Слідство.Інфо».

Издание узнало об этом из текста официального подозрения которое на прошлой неделе получи трое подозреваемых в убийстве – Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.

«После этого Кузьменко и Антоненко покинули место парковки автомобиля Шеремета П.Г. (…) в дальнейшем дворами вернулись на ул. О. Гончара, где через переулок Чеховский свернули в квартал между улицами Бульварно-Кудрявская и Гончара », – говорится в подозрении.

Однако в блоге «Тайны следствия» журналисты продемонстрировали видео с камер наблюдения, которые подтверждают, что маршрут подозреваемого не соответствует описанному в документе: они ушли дальше.

По мнению журналистов, полиция решила «сократить» маршрут для того, чтобы обосновать версию, согласно которой мужчина и женщина, которые якобы подкладывали взрывчатку под машину Павла Шеремета в ночь перед убийством, вернулись в дом на ул Гончара, 28Б. Там, по версии полиции, в то время проживал музыкант и подозреваемый в убийстве Андрей Антоненко. Хотя сам он говорит, что жил в другом месте.

Согласно с ранее обнародованными и полицией, и журналистами данными, в ночь с 19 на 20 июля 2016 мужчина и женщина вышла из арки на улице Гончара в Киеве, прошли дворами к авто журналиста Шеремета, к которому женщина прикрепила взрывчатку. Согласно видео с камер наблюдения, они покинули место преступления по прилегающим улицам.

Читайте также  Порошенко выразил надежду, что Беларусь не будет способствовать российской агрессии
Версия маршрута подозреваемых.
Материалы опубликованные изданием «Слідство.Інфо».
Дом 28Б на улице Гончара
Пред 1 из 3 След

В фильме «Убийство Павла» журналисты «Слидства.Инфо» обнародовали видео с камер наблюдения, которое полиция ранее не показывала. В нем, в частности, видно, что в последний раз пара появляется на аллее на улице Бульварно-Кудрявской, а затем исчезает.

Во время брифинга в декабре, когда министр Арсен Аваков объявил о новых задержаниях по делу Шеремета, был объявлен именно тот маршрут, который показывали журналисты в своем фильме-расследовании: в последний раз пара появляется на улице Бульварно-Кудрявской.

Следует отметить, что квартал, в котором произошло убийство, – старой застройки и много улиц и дворов проходные насквозь. Однако ни журналисты, ни полиция ранее не демонстрировали видео, которое подтверждало бы, что подозреваемые «дворами вернулись на ул. О. Гончара», как это указано в тексте подозрения.

Ранее «Слідство.Інфо» уже публиковало доказательства того, что полиция, расследуя дело Шеремета, использовала лишь ту экспертизу походки подозреваемых, которая подтверждает версию полиции. А ту, которая ставит ее под сомнение, следователи проигнорировали и к материалам дела не приобщили.

Источник «Слідство.Інфо»

Тоже интересно
Новости

Экс-нардеп Онищенко вынужден будет уехать в Россию

Новости

У Украины появился спецпредставитель по санкциям

Новости

Почти половина украинцев столкнется с бедностью

Новости

В Украине свыше 22 тысяч заразившихся коронавирусом

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Экс-нардеп Онищенко вынужден будет уехать в Россию

У Украины появился спецпредставитель по санкциям

Почти половина украинцев столкнется с бедностью

1 из 1 773