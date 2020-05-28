В Украине свыше 22 тысяч заразившихся коронавирусом

За сутки в Украине зафиксировано 477 новых случаев коронавируса. Всего – 22 382 лабораторно подтвержденных случая заболевания, 8439 человек выздоровели.

По состоянию на утро 28 мая в Украине зафиксировано 22 382 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, из них 669 – летальных, 8439 пациентов выздоровели, сообщает пресс-служба Министерство здравоохранения.

Отмечается, что з прошедшие сутки зафиксировано 477 новых случаев заболевания.

Статистика по регионам:

Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Пред 1 из 2 След

• Винницкая область – 947 случаев;

• Волынская область – 851 случай;

• Днепропетровская область – 920 случаев;

• Донецкая область – 158 случаев;

• Житомирская область – 673 случая;

• Закарпатская область – 1124 случая;

• Запорожская область – 425 случаев;

• Ивано-Франковская область – 1339 случаев;

• Кировоградская область – 495 случаев;

• Киев – 2793 случая;

• Киевская область – 1517 случаев;

• Львовская область – 1513 случаев;

• Луганская область – 45 случаев;

• Николаевская область – 282 случая;

• Одесская область – 861 случай;

• Полтавская область – 268 случаев;

• Ровенская область – 1588 случаев;

• Сумская область – 166 случаев;

• Тернопольская область – 1131 случай;

• Харьковская область – 981 случай;

• Херсонская область – 177 случаев;

• Хмельницкая область – 386 случаев;

• Черновицкая область – 3201 случай;

• Черкасская область – 401 случай;

• Черниговская область – 140 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

⚡МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 22382 випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За даними ЦГЗ, станом на 9:00… Geplaatst door Міністерство охорони здоров'я України op Woensdag 27 mei 2020

Напомним, что по состоянию на утро 26 мая в Украине зафиксировано 21584 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни.

Кроме того в последние дни увеличилось количество тестов на коронавирус проведенных в Украине.