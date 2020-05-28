В Украине свыше 22 тысяч заразившихся коронавирусом
За сутки в Украине зафиксировано 477 новых случаев коронавируса. Всего – 22 382 лабораторно подтвержденных случая заболевания, 8439 человек выздоровели.
По состоянию на утро 28 мая в Украине зафиксировано 22 382 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, из них 669 – летальных, 8439 пациентов выздоровели, сообщает пресс-служба Министерство здравоохранения.
Отмечается, что з прошедшие сутки зафиксировано 477 новых случаев заболевания.
Статистика по регионам:
• Винницкая область – 947 случаев;
• Волынская область – 851 случай;
• Днепропетровская область – 920 случаев;
• Донецкая область – 158 случаев;
• Житомирская область – 673 случая;
• Закарпатская область – 1124 случая;
• Запорожская область – 425 случаев;
• Ивано-Франковская область – 1339 случаев;
• Кировоградская область – 495 случаев;
• Киев – 2793 случая;
• Киевская область – 1517 случаев;
• Львовская область – 1513 случаев;
• Луганская область – 45 случаев;
• Николаевская область – 282 случая;
• Одесская область – 861 случай;
• Полтавская область – 268 случаев;
• Ровенская область – 1588 случаев;
• Сумская область – 166 случаев;
• Тернопольская область – 1131 случай;
• Харьковская область – 981 случай;
• Херсонская область – 177 случаев;
• Хмельницкая область – 386 случаев;
• Черновицкая область – 3201 случай;
• Черкасская область – 401 случай;
• Черниговская область – 140 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Geplaatst door Міністерство охорони здоров'я України op Woensdag 27 mei 2020
Напомним, что по состоянию на утро 26 мая в Украине зафиксировано 21584 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни.
Кроме того в последние дни увеличилось количество тестов на коронавирус проведенных в Украине.