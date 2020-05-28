Россия требует отмену санкции в обмен на обмин на Донбассе.

Россия в ООН: «мир» на Донбассе в обмен на санкции

Совбез ООН провел заседание о защите гражданских лиц в вооруженных конфликтах. Россия назвала условием прекращения огня на Донбассе снятие с нее санкций.

На заседании Совета безопасности ООН о защите гражданских лиц в вооруженных конфликтах Российская Федерация заявила, что без снятия санкций не будет глобального прекращения огня, сообщил спикер миссии Украины в Организации Объединенных Наций Олег Николенко, прокомментировав заявление российской делегации на своей странице в Facebook.

«В этой связи мы считаем весьма актуальным призыв Генерального секретаря о глобальном прекращении огня от 23 марта 2020 года. Но этот его призыв будет звучать неполно вне отсылки на его предыдущее обращение: отменить санкции, которые могут подорвать способность стран реагировать на пандемию», – заявил представитель России в Совбезе ООН.

«Тот же призыв был высказан Верховным комиссаром по правам человека, который подчеркнул, что в контексте глобальной пандемии политика противодействия медицинским усилиям в одной стране повышает риск для всех нас», – отмечается в выступлении российского представителя.

Той момент, коли російська делегація відверто заявляє на засіданні Радбезу ООН про захист цивільних осіб в збройних… Geplaatst door Oleg Nikolenko op Woensdag 27 mei 2020

Со своей стороны Николенко отмечает, что Россия снова возвращается к старой тактике шантажа и получение свой выгоды в замен на выполнение требований Минских соглашение.

«Ранее мы слышали только то, что санкции мешают гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19. Не помогло, поэтому решили вернуться к старым практикам – шантажа», – отметил Николенко.

По его мнению, заявление РФ объясняет, почему продолжается насилие в Украине, Сирии, Ливии и других местах, где Россия является стороной конфликта.

«Но мы хорошо знаем, что даже если санкции теоретически будут отменены, прекращение огня не будет. Русские всегда найдут повод для продолжения агрессивной политики», – добавил спикер миссий Украины в ООН.

Напомним, что Евросоюз раскритиковал Россию за нарушения прав человека в Крыму, но нарушил свой принцип не садиться за один «стол» с оккупантами.