Германия не выдаст Украине экс-нардепа Онищенко

Немецкий суд отказал Украине в экстрадиции экс-нардепа Онищенко, находившегося под стражей без права залога. Бывшего депутата придется судить заочно.

Высший земельный суд Ольденбурга отказал Украине в экстрадиции подозреваемого в коррупции бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко. Решение было принято в среду, 27 мая, сообщает немецкое издание «Deutsche Welle».

Суд не установил признаков политических мотивов в уголовном деле Онищенко, но не разрешил выдать его Украине.

По мнению суда, «существует значительная вероятность», что в случае экстрадиции Онищенко «не будут соблюдены минимальные стандарты международного права по условиях содержания в тюрьмах», в том числе и Европейской конвенции по правам человека.

Украинская сторона лишь в общих чертах заверила, что международные стандарты будут соблюдены, не сумев убедить в этом судей.

Напомним, что Онищенко ожидал решения об экстрадиции находясь в тюрьме в Германии, без права освобождения без залога.

Онищенко в Украине вменяют создание «газовой схемы», участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд гривен на реализации природного газа.

В «газовой схеме» замешаны несколько десятков человек. Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.

3 декабря 2019 года Онищенко был задержан в Германии.