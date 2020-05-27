В Украине заочно засудят российского адмирала

Офис генпрокурора открыл дело против адмирала Черноморского флота России, который склонял украинских офицеров к переходу на сторону врага.

Офис генерального прокурора открыл дело против вице-адмирала, начальника штаба и первого заместителя командующего Черноморского флота Российской Федерации Александра Носатова по факту подстрекательства украинских военных к государственной измене во время оккупации Крыма в 2014 году, сообщается пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что этот факт установили в ходе расследования дела по подозрению российского военного в пособничестве агрессии России против Украины.

По данным следствия, вице-адмирал в марте 2014 года, находясь в Севастополе, угрожал украинским военнослужащим применением физического насилия и склонял офицеров из числа ВМС ВСУ к переходу на сторону врага.

Досудебное расследование осуществляется Главным следственным управлением Службы безопасности.

В тексте сообщения Офиса генпрокурора, фамилия российского вице-адмирала не указана, но в период начала оккупации Крыма на этой должности служил Александр Носатов.

Александр Носатов был начальником штаба Черноморского флота России с февраля 2013 года по май 2016 года. В настоящее время он – командующий Балтийским флотом Российской Федерации, ему присвоено звание адмирала.

Напомним, нацлидер России Владимир Путин сначала отрицал участие российских военных в аннексии Крыма.

Затем он заявил, что «за спиной сил самообороны Крыма корректно, но решительно и профессионально действовали российские военные». Позже он заявил, что Россия не могла поступить по-другому.