Сенсация в российских СМИ: Путин яростно положил ручку

Путин с ручкой в руках.

Владимир Путин положил ручку на стол, а российские медиа сделали из этого главную новость дня. Так россияне узнали, что нацлидер, оказывается, был в ярости!

Нацлидер России Владимир Путин во время совещания по борьбе с паводками и пожарами кладет ручку на стол. Но российские масс-медиа тотчас сделали из этого главную новость для, сообщает издание «Медуза».

«Казалось бы, все, конец истории. Тем временем российские СМИ пишут новости о том, что Путин в гневе и переживает за россиян, делают видео для соцсетей, занимаются аналитикой, привлекают политологов. Выяснилось, что президент не просто отложил ручку. Он ее бросил, швырнул, выкинул – и почти попал в чиновников», – пишет издание.

В итоге Путин и его ручка становятся едва ли не главной темой дня в «Яндекс.Новостях».

«Разумеется, читать вот это все с серьезным лицом (и тем более обсуждать) совершенно невозможно», – подчеркивает «Медуза».

«Поэтому просто полюбуйтесь на заголовки российских СМИ – они как всегда прекрасны. И все по делу!», – предлагает издание

Вот о чем пишут российские масс-медиа, после того как Путин положил ручку на стол:

• «Царьград»: «Очевидные сигналы гнева Путина: бояться стоит не только брошенной ручки»;

• Тоже «Царьград»: «„Жизнь находится в опасности“: ручка Путина и меткий бросок вновь в зоне внимания журналистов»;

• И снова «Царьград»: «Германия вынесла вердикт России на основании шариковой ручки Путина»;

• «Московский комсомолец»: «Видео гневно швыряющего ручку Путина удивило»;

• «Комсомольская правда»: «Последние новости на утро 27 мая 2020: Путин бросил ручку во время совещания»;

• «Профиль»: «Путин жестко отчитал чиновников и кинул в их сторону ручку»;

• «Версия.Инфо»: «Переживает за людей или почему Путин бросил ручку во время совещания»;

• Lentachel: «Путин бросил ручку на стол, говоря о грозящей россиянам опасности»;

• «ТВ Центр»: «Путин вышел из себя на совещании по чрезвычайным ситуациям»;

• «360»: «Ручка как символ власти: политолог объяснил поступок Путина на совещании»;

• «Конкурент»: «Терпению Путина пришел конец. Самообладание покинуло президента»

Кроме того издание приводит шутки про Путина и ручку, подсмотренные в соцсетях:

«У ручки Путина тут же появился собственный аккаунт в твиттере. Она пока что просто лежит», – пишет «Медуза».

«Это было больно.»

«Я все еще лежу на столе»

В редакции «Медузы» даже посочувствовали «бедной» ручке Путина.

«В целом ручку даже немного жаль», – отмечает «Медуза».

Далее приводя почти анекдот в тему топовой российской новости.

Путин: //в злости бросает ручку на стол//

Ручка:

Кроме того приводятся еще ряд шуток из социальных сетей:

Россияне стали обыгрывать в соцсетях популярные анекдоты про Шерлока Холмса и доктора Ватсона:

– Бэрримор, что это за землетрясение?

– Сэр, это Путин ручку на стол бросил в далеком бункере!

Вспомнили конечно и о стихийных бедствиях:

«Ничто так не усиливает борьбу с пожарами и паводками в России, как брошенная Путиным на стол ручка».

Есть мнение, что российские СМИ могли придумать заголовки поинтереснее.

«Вот, к примеру, неплохие варианты. Сразу хочется кликнуть!», – отмечает «Медуза».

Образчики возможных российских заголовков о путине и ручке:

«Путин бросил ручку, потом провел ей удушающий прием и в результате одержал чистую победу»

«Путин швырнул на стол ручку в ярости, когда узнал, что надо было всего лишь принимать по утрам чайную ложку обычного…»

Следующие новости, скорее всего, будут такими:

Ожидаемая, по мнению «Медузы», топ новостей «Яндекса»:

• “Мишустин резко поправил запонку!”

• “Голикова всердцах надела очки”

• “Собянин неистово моргнул”

А итог такой.

«Путин бросил ручку, но знаете кого он никогда не бросит? Россию»

А в завершении своего материала «Медуза» приводить «бонусное» событие, явно намекая на необходимость осветить его в российских масс-медиа

«Бонус! Путин катает ручку», – пишет издание.

Напомним, что Касьянов так же дал оценку экономической и политической устойчивости путинского режима.

По его мнению, накопленных за последние годы запасов России хватит от силы на пару месяцев. При этом экономика испытывает кризис и растет социальное напряжение.

Кроме того, в этом году Путин планировал свой собственный триумф с продлением собственной власти и усиление дальнейшей зависимости россиян от государства.

Касьянов так же отмечает, что Путин неспособен будет удерживать власть в России в течение длительного времени. Экономические и социальные проблемы могут привести к смене власти.