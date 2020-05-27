Газета «Le Monde» вернула Крым на карте Украине

Накануне, при публикации данных по распространению коронавируса, издание допустило ошибку указав оккупированный Крым, как территории России.

Французская газета «Le Monde» исправила интерактивную карту распространения коронавируса, и теперь Крым на ней обозначен как часть Украины, свидетельствует публикация издания, с размешенной на ней карте.

Речь идет об интерактивной карте в разделе о развитии эпидемии во Франции и в мире. 26 мая при наведении курсора на Крым активировалась и карта Российской Федерации. Однако по состоянию на 27 мая ошибка исправлена ​​и Крым обозначен как украинская территория.

26 мая посольство Франции в Украине разместило в Twitter сообщение, что Франция не признает и не будет признавать аннексию Крыма и поддерживает восстановление территориальной целостности и полного суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ.

Ранее в Эстонии в школьном учебнике английского нашли карту, где оккупированный Крым обозначен как территория РФ. Страницы в учебниках решили заменить на новые.

Напомним, что американское издание «The New York Times» публиковало карту Украины без Крыма.