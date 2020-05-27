Раду призывают ратифицировать Стамбульскую конвенцию
ООН призвала Верховную Раду ускорить ратификацию Стамбульской конвенции. Украинский парламент отказывается это делать под давлением церкви.
ООН призвала Украину ускорить ратификацию конвенции Совета Европы «О предотвращении и противодействии насилию в отношении женщин и домашнему насилию и борьбе с этими явлениями» (Стамбульская конвенция). Тест обращения обнародован на сайте представительства ООН в Украине.
«Насилие в отношении женщин и девушек – это не только нарушение прав человека; оно разрушает жизни женщин и их семей по всей стране. В Украине женщины составляют 86% жертв изнасилований и 78% пострадавших от домашнего насилия», – говорится в заявлении.
«Разрушительное воздействие насилия в отношении женщин очевидно; но менее очевидно вредное воздействие на семьи, общину, экономику, и на развитие страны в целом», – отмечается в заявлении.
В ООН напомнили, что еще в 2017 году в заключительных замечаниях по 8-му периодическому докладу Украины Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW) отметил решающую роль законодательной власти в обеспечении полного выполнения Стамбульской конвенции.
В 2018 году правительство Украины утвердило Национальный план действий по выполнению рекомендаций, предложенных в этих замечаниях.
В рекомендации №26 правительство Украины обязалось ввести уголовную ответственность за домашнее насилие и ускорить ратификацию Стамбульской конвенции.
На Министерство социальной политики и другие центральные органы исполнительной власти была возложена ответственность привести нормативно-правовые акты органов государственной власти по борьбе со всеми формами насилия в отношении женщин в соответствие с нормами законодательства и осуществлять общественный контроль за ратификацией Стамбульской конвенции.
Более того, обязательства преодоления гендерно-обусловленного насилия согласуются с обязательством правительства в достижении цели устойчивого развития №5, а именно – устранение всех форм насилия в отношении женщин и девушек в государственной и частной сферах.
В связи с этим Организация Объединенных Наций в Украине призывает парламент Украины принять меры по ратификации Стамбульской конвенции и принять меры, необходимые для создания общества, свободного от гендерно-обусловленного насилия.
Напомним, Украина подписала Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия по отношении к женщинам и домашнего насилия (Стамбульская конвенция) еще в 2011 году, но до сих пор не ратифицировала.
В 2016 году попытка ратифицировать этот документ провалилась из-за понятий «гендер» и «сексуальная ориентация».
Совет церквей неоднократно заявлял, что его беспокоит возможность ратификации этой конвенции, так как в нем якобы идет навязывание гендерной идеологии, которая подменяет «привычное понятие биологического пола». Церковники считают, что это прямой путь к популяризации однополых отношений.
Нынешняя Верховная Рада в этом плане очень консервативная. В январе 2020 года 307 депутатов создали межфракционное объединение за семейные ценности.