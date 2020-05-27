В Киеве покушались на наркоторговца из Черногории

В центре Киева совершили покушение на наркоторговца из Черногории, киллеров поймали в Одессе. Подозреваемые пытались сбежать в Молдову.

Полиция по горячим следам раскрыла покушение на убийство 37-летнего мужчины, которое произошло вечером 26 мая в центре Киева на Печерске, сообщает пресс-служба Нацполиции.

На сайте ведомства говорится, что пострадавший – гражданин Черногории, который находился в международном розыске как один из лидеров картеля, поставляющего наркотики в страны Европы.

По мнению полицейских, основной версией покушения является преступная деятельность потерпевшего, возможный передел сфер влияния в самой организации, а также между балканскими преступными кланами, контролирующими наркотрафик.

Вчера на Печерске, киллеры приехавшие из одной из Балканских стран расстреляли гражданина Черногории. Мужчина получил пять пулевых ранений из которых три – в грудную клетку и был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии в реанимацию. Сейчас он находиться под охраной полицейских. Киллеры покинули метр преступления на автомобиле “Smart”, котрорый они попытались сжечь, но не удачно. Полицией был немедленно объявлен план «Перехват». Все были подняты по тревоге. Благодаря быстрым и решительным действиям сотрудников Департаментов стратегических расследований и Криминального розыска Национальной полиции пятеро подозреваемых в организации и исполнении этого покушения были задержаны этой ночью. Ими оказались граждане Сербии, Черногории и Македонии, один из которых находятся в Международном розыске за заказное убийство. Сотрудники полиции продолжают выявлять всех лиц возможно причастных к данному преступлению. https://www.npu.gov.ua/news/golovne/naczpolicziya-zatrimala-grupu-inozemnix-kileriv-za-zamax-na-vbivstvo-gromadyanina-chornogoriji-u-stoliczi-Igor-klimenko/ Geplaatst door Антон Геращенко op Woensdag 27 mei 2020

Подозреваемых в покушении удалось поймать в течение нескольких часов. Это граждане Черногории, Македонии и Сербии (один находится в международном розыске за заказное убийство). Несмотря на закрытые для иностранцев границы, они приехали в Украину в начале мая, купили автомобиль, огнестрельное оружие и начали слежку за жертвой.

Выбрав дату убийства, фигуранты устроили засаду у дома потерпевшего. Совершив пять выстрелов в жертву, двое киллеров сели в автомобиль и покинули место преступления. Через несколько сотен метров они вышли из машины и подожгли его, чтобы замести следы. Дальше их подобрали сообщники, и вместе они направились в сторону Одесской области, чтобы там перейти границу с Молдовой.

Фото опубликованные Нацполицией Украины. Фото опубликованные Нацполицией Украины. Фото опубликованные Нацполицией Украины. Фото опубликованные Нацполицией Украины. Фото опубликованные Нацполицией Украины. Пред 1 из 5 След

«Утром при въезде в Одессу сотрудники Департамента стратегических расследований, уголовного розыска, Главного следственного управления, полиции Одесской и КОРД задержали четырех человек. При этом злоумышленники оказали сопротивление и пытались убежать», – рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

Киллеры задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса, им предъявят подозрение в покушении на убийство по ч.2 ст.15 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса.